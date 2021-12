Teruel recupera el encendido de luces navideñas con villancicos y espectáculo infantil en el Torico

Teruel ha recuperado este miércoles el encendido de luces navideñas tras un año sin celebrar este tradicional acto a causa de la pandemia de coronavirus. La vuelta de este festejo ha reunido en la plaza del Torico a cientos de vecinos, especialmente familias con niños, que han disfrutado con las actividades programadas.

El espectáculo del dúo cómico local ‘Tobogán y colibrí’ ha entretenido, no solo a los más pequeños, sino también a la alcaldesa, Emma Buj, y al grupo de concejales del equipo de gobierno municipal que la acompañaba. Todos ellos han participado de las bromas y chistes de los dos payasos y, al terminar, han saludado al público y se han fotografiado con los asistentes.

El encendido del árbol, que este año, en un guiño al comercio turolense, está decorado con regalos navideños, ha estado precedido de una multitudinaria cuenta atrás del 10 al cero a pleno grito por parte del público.

Tras ello, automáticamente, las luces de colores han iluminado la plaza del Torico y la plaza de San Juan, donde este año, como novedad, la entrada al parquin subterráneo es una gran caja de regalo con lazo.

Desde el ‘Burrito Sabanero’ de Marcos Pastor al archipopular ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, los villancicos más populares han resonado en el centro de Teruel. La gente ha bailado al son de estas canciones y ha fotografiado con sus teléfonos móviles el árbol y el Belén instalados en el Torico.

Para el gerente del Centro Comercial Abierto (CCA) de la ciudad, Rodolfo Pangua, invitado al acto, el encendido de luces ha sido “el pistoletazo de salida” de una campaña navideña que promete, al menos, así lo indica el buen resultado del último Black Friday.