Teruel Existe presenta 166 enmiendas a los Presupuestos, una parte de ellas en nombre de otras zonas despobladas

Teruel Existe ha presentado 166 enmiendas al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022, “una batería de propuestas que persiguen el objetivo de mejorar el desarrollo y las oportunidades en la provincia de Teruel, en Aragón y también de los territorios de la España Vaciada que comparten problemas muy parecidos provocados por la despoblación”, y que han dado a conocer en una rueda de prensa con la presencia del diputado Tomás Guitarte y los senadores Beatriz Martín y Joaquín Egea.

Para la provincia de Teruel, las enmiendas de la agrupación de electores “persiguen entre otros objetivos, superar el aislamiento en comunicaciones e integrar la provincia en los ejes de transporte estatales”. Han planteado dotar las partidas relativas al acuerdo de investidura con la financiación adecuada “para que no se pierda en cuantía respecto al año anterior y se acelere el ritmo de las inversiones cumpliendo con los plazos fijados”. Guitarte asegura que el avance de la A-68 requiere un impulso mayor que el previsto en estos presupuestos, con la redacción de proyectos de varios tramos todavía pendientes, así como que no van a renunciar a la autovía A-40 entre Cuenca y Teruel, que consideran eje vertebrador de la provincia con las zonas del centro y sur de la península. También han registrado enmiendas para incrementar la dotación de los presupuestos de los estudios informativos de la A-25, Alcolea del Pinar-Monreal del Campo, o la A-24, prioritariamente el tramo Daroca - Calatayud. Consideran necesario que se desarrollen además de las variantes incluidas en el Acuerdo de investidura, tres más en la N-420 (Villalba Baja, Valdeltormo y Calaceite), en Calamocha en la N-234, además de la rehabilitación de firme en la A-23.

Sobre el Corredor, explican que debe aprobarse el estudio informativo y licitar la redacción del proyecto del tramo Zaragoza-Teruel, y se presenta enmienda para los trayectos entre Caminreal y Ferreruela de Huerva y Villarreal de Huerva y Cariñena, y dado que el estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto ya está adjudicado, se presenta enmienda para que una vez aprobado se proceda a la redacción del proyecto. Precisamente, en opinión de Guitarte, “la aceleración del ritmo de inversión en el Plan Director del ferrocarril actual es muy factible, invirtiendo más en adjudicación de proyectos de electrificación”, y también avanzando en los proyectos de una terminal ferroviaria de carga en Calamocha y en la estación intermodal en Teruel. Además plantean en sus enmiendas el estudio del ramal ferroviario entre Alcañiz y la Puebla de Híjar.

Para Teruel Existe, la ciencia es una herramienta fundamental para corregir los desequilibrios territoriales, e insisten en la continuidad de dos grandes proyectos para los que solicitan mayor financiación: la unidad de paleontología en Dinosaurios con el trabajo de la Fundación Dinópolis, cuyo objetivo es trabajar para la creación de un Centro Nacional de Investigación en Paleontología de Dinosaurios, para la que el año pasado ya se estableció una cantidad, y el crecimiento del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) y el centro de divulgación Galáctica. También consideran muy interesante continuar con el desarrollo del Laboratorio Nacional de Acciones contra la Despoblación (LABNAD).

Piden fondos para localizar nuevos proyectos tecnológicos de dimensión estatal en Teruel, como la Agencia Espacial Española y también de carácter cultural, específicamente con la recuperación del Museo Nacional de Etnografía, previsto en el Plan Especial de Teruel para 2005, o el Memorial por la Paz/Museo de la Guerra Civil como centro nacional planteado al Secretario de Estado para la Memoria Democrática.

Proyectos tractores integrados en los recursos económicos de las comarcas

Teruel Existe ha llevado a cabo una tarea de participación ciudadana en la provincia a través del movimiento ciudadano, solicitando ideas y propuestas de proyectos que se han incluído como enmiendas para optar a su financiación. Guitarte ha explicado que, dado que la inercia imperante en los ministerios es financiar iniciativas privadas y no tanto generar proyectos desde la administración donde se carece de la suficiente masa crítica para plantearlos como proponían, se han planteado proyectos relativos a todas las comarcas turolenses, vinculados a sus propios recursos, exponiendo que se trata de “que se generen ideas desde el territorio para fomentar su desarrollo y más aún en un momento de reconstrucción del país como lo es el actual, con el objetivo claro de afrontar el reto demográfico”. Especifican que se han presentado a través de enmiendas a los PGE, pero que ésta no es la única vía de financiación posible para los mismos, citando los fondos de Recuperación, gestionados por el Estado y las Comunidades Autónomas, el presupuesto de cada ministerio o al FITE. “Si no hay propuestas, difícilmente podremos aprovechar la oportunidad que tenemos estos próximos años, que no podemos perder. No queremos que la excusa sea que no hay propuestas”.

Entre otros, se ha destacado el proyecto Power Experience sobre el patrimonio industrial y minero de Cuencas Mineras y Andorra Sierra de Arcos, un proyecto de investigación de proteína vegetal en el Jiloca, el Polígono supracomarcal Teruel Norte en la Puebla de Híjar, el Plan Integral del Alabastro en el Bajo Martín, proyectos de digitalización turística en Maestrazgo o Sierra de Albarracín, un Centro Especializado de Tecnificación deportiva de Atletismo en ruta para entrenamientos en altura y de Trail Running, en colaboración con la Real Federación Española de Atletismo, etc.

Concretar las ayudas para el funcionamiento de empresas

Sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el funcionamiento de las empresas autorizadas por la UE para zonas poco pobladas, Teruel, Soria , Cuenca y áreas limítrofes con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que recoge la última disposición adicional del proyecto de presupuestos, Tomás Guitarte ha explicado que debe realizarse cuanto antes el mapa de su aplicación, “tal y como establece la normativa europea”, y el diseño de las medidas que deben plantearse para su aplicación urgente y a ser posible “fácil”. “En una enmienda pedimos que se aclare y se determine el modelo para su aplicación, para que no haya excusa para que no esté vigente desde enero de 2022”.

Al igual que en el ejercicio anterior, se ha presentado una enmienda que pretende dotar de más fondos la aportación estatal al Fondo de Inversiones de Teruel, otras están destinadas a impulsar proyectos sociales, como el Proyecto Complejo Cultural y Redes Fundación Agustín Alegre, un proyecto piloto de creación de cooperativas provinciales para jóvenes rurales en proyectos sostenibles, la rehabilitación de varios cuarteles de la Guardia Civil o la protección del patrimonio cultural y la rehabilitación de patrimonio arquitectónico e histórico.

Desde Teruel Existe consideran imprescindible el impulso de medidas eficaces para la corrección de los desequilibrios territoriales que lastran el desarrollo de la España Vaciada. Por eso, aseguran, se han tramitado enmiendas para “atender a la vida de la gente y abrir oportunidades” relativas a conectividad, accesibilidad financiera, acceso a la vivienda, coordinación de ofertas de empleo o desarrollar la formación profesional de excelencia priorizando las zonas despobladas.

Inciden en el impulso de comunidades energéticas, incluso habilitando para ello las cooperativas agrarias. También en seguir desarrollando el programa ministerial de desconcentración y en solicitar un complemento salarial de territorialidad para funcionarios en la España Vaciada.

Distintas plataformas ciudadanas de la España Vaciada han planteado a Teruel Existe propuestas para sus territorios y desde la agrupación de electores se han presentado también una treintena de enmiendas en esta línea. Y así también se han registrado enmiendas relativas a la comunidad autónoma aragonesa.

Por otra parte, Teruel Existe ha establecido acuerdos con otras formaciones políticas para presentar enmiendas coordinadas acerca de proyectos compartidos, como el planteamiento de reconversión de la carretera N-420 entre Reus y Alcañiz en autovía. “Proponemos que se configure un eje norte - sur en el sector oriental de la península, porque no hay nada en el ámbito de unos territorios con graves problemas de despoblación”. “Que lo pidan otras comunidades ejemplifica que se trata de infraestructuras de ámbito estatal y no solo para el servicio de Teruel”. Además las enmiendas para el avance del Corredor Cantábrico Mediterráneo han acordado que las presentan varias formaciones políticas de los territorios afectados.

Guitarte ha explicado que no pretenden destacar el número de enmiendas presentadas, ni la suma total de las cantidades solicitadas, “no se trata de eso, ni tampoco pecamos de ingenuidad ni de creer que todo se va a aceptar, pero sí debemos poner en conocimiento de la administración del Estado todo lo que queda por hacer, que sean conscientes de que existen necesidades y que no haya excusa de que no hay proyectos planteados”.