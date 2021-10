El ciclo itinerante de cine de montaña y aventura llega a Teruel

Los amantes del montañismo y la escalada tienen una cita este sábado en el Teatro Marín de Teruel. Con entrada gratuita hasta completar el aforo, a partir de las 19.00, los asistentes podrán disfrutar de Mendi Tour, un resumen con lo mejor de Mendi Film, la muestra de cine de montaña y aventura referente entre los aficionados.

La sesión comenzará con la presentación del libro 'Aristas y crestas de Teruel' del escalador y aventurero turolense Javier Magallón. El autor estará acompañado por el epiloguista de su obra, Armand Ballart, quien ha abierto más de 400 vías de escalada, más de la mitad en la montaña de Montserrat.

A continuación se proyectarán dos películas, 'L´escalada Libérée -Premio del Jurado Mendi Film en 2020-, y 'Free as Can Be', considerada la mejor película de escalada del festival el año pasado. La jornada terminará con la visión de un documental sobre el alpinismo que desarrollan los hermanos Eneko e Íker Pou, quienes darán una charla y firmarán pósteres al final de la proyección.

Las invitaciones para ver las películas ya están disponibles a través de la web teatromarin.es y también pueden obtenerse en la taquilla del Teatro Marín este viernes de 18.00 a 20.00 y el sábado a partir de las 18.00 hasta el inicio del evento. Al haber desaparecido las limitaciones de aforo debido al retroceso de la pandemia, podrán entrar a la sala de butacas 600 personas.

El concejal de Deporte del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Aranda, destaca que Mendi Tour traerá a la ciudad deportistas de escalada de alto nivel, algo que sin duda resultará muy interesante para los aficionados al montañismo en Teruel, que suman un mayor número cada vez.

Javier Magallón, autor de 'Aristas y crestas de Teruel', resalta que la provincia es "una gran desconocida' en materia de escalada, sin que por ello falten en el territorio parajes de gran valor natural con zonas en la que practicar este deporte. Magallón se refirió a las peñas de Masmut de Peñarroya de Tastavins, los Órganos de Montoro entre Villarluengo y Ejulve, y el Barranco de Escresola, también en Peñarroya de Tastavins.