El CV Teruel hará frente a un ilusionado Leleman Valencia con bajas en la plantilla

El CV Teruel se enfrenta este sábado, a las 19.00 en el pabellón Municipal Benicalap Sur de Valencia, al recién ascendido a la máxima competición nacional Leleman Valencia, quien intentará por todos los medios quedarse con los tres puntos en su primer partido de Superliga en casa.

Sin embargo, la plantilla turolense no atraviesa su mejor momento. Dos de sus jugadores, Aaron Gámiz y Andrés Villena, quizá no puedan saltar a la pista debido a la faringitis vírica que padecen y que les ha impedido entrenar con normalidad la última semana. Además, Thomas Ereu sigue con su problema de rodilla y lo mas probable es que se quede en el banquillo. Tampoco jugará el opuesto Martin Dimitrov, que sigue recuperándose lentamente de la lesión de rotura de fibras en el abductor.

"Esto parece más un parte de guerra que un parte de una semana de entrenamientos", ha bromeado este viernes el entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, quien se ha mostrado muy cauteloso sobre el resultado que arroje el partido de la segunda jornada de la temporada que se disputará este sábado en tierras valencianas.

El preparador de la plantilla naranja ha advertido de que frente a ellos habrá un equipo ilusionado por ganar en casa, lo que unido a las bajas en la plantilla turolense dificultarán con toda seguridad que esta logre llevarse los tres puntos. Ha agregado que no sabe aún con certeza con qué jugadores contará el rival, después de los problemas que el Leleman Valencia tuvo con algunos jugadores internacionales que no llegaron a tiempo para el partido de la semana pasada.

"Llevamos prácticamente dos semanas sin poder hacer un entrenamiento seis contra seis, porque no tenemos jugadores disponibles, y la realidad es esa" ha lamentado Rivera.

No obstante, quien sí ha evolucionado favorablemente durante esta semana tras descansar en el último partido es el receptor Gregory C. Petty, que no ha referido molestias en el cuádriceps en los últimos entrenamientos y los resultados médicos descartan que haya rotura.

En el Leleman Valencia están los turolenses Javier Jarque, David de Juan y los hermanos Hengod, Fernando y Javier, que este sábado tendrán al otro lado de la red a antiguos compañeros. Miguel Rivera ha restado importancia a esta circunstancia, al menos desde el punto de vista de que estos jugadores que la pasada temporada lucieron la camiseta naranja desvelen a su nuevo equipo los secretos del juego turolense.

"Todos los años hay jugadores que cambian de equipo -ha remarcado Rivera- y por ello no vamos a ganar o perder más veces; la victoria o la derrota no dependen de que el rival sepa cómo trabajamos". El entrenador del CV Teruel ha destacado que el equipo "siempre ha dado a los jugadores turolenses la oportunidad de debutar en la plantilla".