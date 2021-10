Una exposición fotográfica muestra en Albarracín la sonrisa de África

La exposición 'Amaisan, sonrisas africanas', que se podrá vera a partir del 9 de octubre en el Museo de Albarracín, muestra una colección de fotos de Eduardo Forcada en la que retrata a gentes de Kenia, Sudán del Sur y Etiopía con las que se ha tropezado durante seis viajes realizadas a África en los últimos cinco años.

La exposición, integrada por 31 imágenes, tiene carácter solidario. Todas las fotos pueden comprarse y el importe -una vez descontado el coste de la obtención de la copia- se destinará íntegramente a la oenegé Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, que actúa en Etiopia. La posibilidad de compra abarca las fotos expuestas y también todas las incluidas en la web de Amaisan -sonrisa en una lengua del sur de Etiopía-.

El autor de la exposición muestra su entusiasmo por la cultura y las gentes que ha conocido durante sus desplazamientos a África. "Me impacta todo. Cuando estoy allí es como si experimentara una cascada de sensaciones", explica Forcada. Señala, no obstante, que su recuerdo más persistente es "la sonrisa de los niños a pesar de que no tienen nada".

'Amaisan' se ha organizado desde el Ayuntamiento con la Fundación Santa María. El alcalde, Michel Villalta, explica que lo que, inicialmente, era un proyecto cultural "se ha convertido, definitivamente, en una acción solidaria en pro de la subsistencia y el desarrollo de diferentes etnias en el triángulo comprendido entre Sudan del Sur, Kenia y Etiopia", una zona "en conflicto con etnias en peligro de extinción."

Una de las imágenes de Amaisan, que significa sonrisa en una lengua del sur de Etiopía. Eduardo Forcada

Las fotos muestran las formas de vida de grupos tribales y su entorno, aunque predominan los retratos que reflejan la cultura local, con sus peinados, indumentarias y adornos personales.

La exposición, que se prolongará hasta el 8 de diciembre, está acompañada de una serie de actos culturales y divulgativos entre el 15 y el 16 de noviembre con la presencia de uno de los responsables de la oenegé destinataria de la recaudación, Ángel Valdivia, en una de sus escasas estancias en España procedente de Etiopia. La consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, participará en la inauguración oficial, el 15 de noviembre. La programación incluye la exposición de proyectos de cooperación de administraciones y entidades privadas.