La Diputación de Teruel planea que los multiservicios proporcionen efectivo en pueblos sin cajeros ni bancos

Los 85 multiservicios rurales de la provincia de Teruel se podrían convertir en un punto para proporcionar dinero en efectivo a los vecinos de localidades que no cuentan con ningún cajero automático ni sucursal bancaria. La fórmula, todavía por concretar, está siendo negociada por la Diputación Provincial de Teruel (DPT), la Cámara de Comercio y entidades financieras como la Caja Rural de Teruel e Ibercaja. Podría pasar por efectuar un cargo en la cuenta bancaria a través de un dispositivo de pago con tarjeta y recibir el importe en metálico.

El presidente de la DPT, Manuel Rando, ha informado este miércoles de las negociaciones para poner en marcha un servicio "muy interesante" de entrega de efectivo a través de los multiservicios en el debate de una propuesta del diputado de Ganar Teruel-IU, Pedro Bello, para implantar cajeros automáticos ambulantes en el medio rural que palíen la escasez de entidades financieras y cajeros. La propuesta, que a instancias de PSOE y PAR ha cambiado "cajero automático" por un "servicio asimilable", ha salido adelante por unanimidad.

Manuel Rando ha matizado, no obstante, que quedan flecos por resolver, sobre todo en aspectos legales y fiscales para que las entregas de dinero en metálico a través de los lectores no sean interpretadas como un ingreso para el establecimiento y deriven en costes tributarios. Rando ha añadido que los gestores de los multiservicios han mostrado su disposición al incorporar el nuevo servicio si no les acarrea pagos añadidos. Estos establecimientos, implantados en pueblos sin oferta comercial, incluyen tienda, bar y, en ocasiones, otras prestaciones hosteleras.

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Santa Isabel, ha confirmado el proyecto, en el que se lleva trabajando tres años. Ha señalado que el principal inconveniente es disponer de una fórmula legal que permita al gestor entregar el dinero sin que sea contabilizado como un ingresos del multiservicio. Santa Isabel ha explicado que esta modificación normativa se le planteó a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en su reciente visita a Teruel el pasado día 9.

Antonio Santa Isabel ha indicado que existen tres opciones sobre la mesa: instalar cajeros automáticos en los multiservicios -una solución muy costosa-, entregar efectivo mediante un cargo de tarjeta bancaria o extender el pago a través de tarjetas y sin recurrir al dinero en metálico. La forma más eficaz es la segunda, siempre que no acarree costes a los multiservicios. Si esta cuestión se resuelve, el procedimiento podría ponerse en marcha en 2022 porque bastaría con instalar terminales de punto de venta (TPV) y pequeñas cajas fuertes para afrontar la entrega de pequeñas cantidades de efectivo.

Pedro Bello ha argumentado en su propuesta que los cierres de sucursales han dejado al 60% de los municipios de la provincia sin oficinas bancarias, lo que supone perder "una prestación básica" para la población. Ha recordado que la solución de los cajeros ambulantes se aplica en otras provincias.

El pleno ha aprobado también por unanimidad –PSOE, PP, PAR, IU y Ciudadanos– una propuesta del PP para que antes de proceder a una redistribución de las cuadrillas contraincendios se busque el consenso de todos los agentes implicados en la medida. El diputado popular Francisco Narro ha criticado que la propuesta que maneja la DGA aleja los retenes de las masas boscosas y será contraproducente contra los incendios.

Por otro lado, el pleno ha conocido el ingreso de 4,1 millones de euros del Gobierno central para paliar los efectos del temporal Gloria de principios de 2020. Los abonos a los 59 municipios beneficiarios se efectuarán entre octubre y diciembre próximos.