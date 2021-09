Descontento en Teruel por la demora en la implantación de radioterapia

Médicos y asociaciones vecinales piden que se agilice la implantación de una unidad de radioterapia en Teruel para el tratamiento de los enfermos con cáncer, que ahora deben realizar diariamente –a veces durante dos o tres semanas– 340 kilómetros entre ida y vuelta para recibir esta terapia en la capital aragonesa. El anuncio de que el hospital San Jorge de Huesca incorporará esta prestación antes de septiembre de 2023 ha causado estupor en algunos sectores de la población, que destacan que la capital oscense está mucho más cerca de Zaragoza y, por tanto, el desplazamiento de los pacientes es menos penoso.

"Nos alegramos mucho por Huesca, pero nosotros también tenemos enfermos que necesitan radioterapia y hay algunos que prefieren prescindir del tratamiento antes que tener que realizar el fatigoso viaje desde Teruel a Zaragoza", denuncia el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel, Joaquín Larramendi.

La AECC propondrá al Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés instalar un acelerador lineal en el centro sociosanitario San José, pues la solución prevista de implantarlo en el futuro hospital que se construye en El Planizar podría suponer una demora de varios años todavía. Larramendi destaca que el San José cuenta con personal sanitario especializado en tratamientos oncológicos y que probablemente cuente con espacio suficiente.

Otra alternativa planteada por la entidad que lucha contra el cáncer es que se utilice "alguno de los muchos locales que ya existen en la ciudad, en los que podría construirse el búnker necesario para aislar el acelerador sin mayores problemas". "Seguiremos peleando; las obras del hospital van lentas y tardaremos 6 ó 7 años en verlas acabadas, no nos conformamos", manifestó Larramendi.

El presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Ismael Sánchez, también lamenta que la construcción del nuevo hospital "va con mucho retraso" y defiende que la provincia debe poder ofrecer radioterapia, "porque Zaragoza está lejos y hay que acercar el servicio al ciudadano y no a la inversa".

Por su parte, el presidente de la Junta de Personal del hospital Obispo Polanco, Jesús Martínez-Burgui, reclama "una unidad de radioterapia en condiciones para Teruel". Si bien es partidario de que este servicio se preste en el hospital general, admite que el centro de El Planizar "tardará al menos 5 años" y afirma que "en esta vida, cuando se quieren solucionar los problemas, se solucionan".

El presidente de la Federación Vecinal de Teruel, Pepe Polo, reivindica que el nuevo hospital pueda ofrecer radioterapia "al día siguiente de su inauguración". "No pueden abrir el centro y venirnos con que aún tienen que comprar la máquina", dice Polo, quien añade que, al decidir la instalación del acelerador lineal en el futuro centro hospitalario, "la DGA jugó a retrasarla". Polo recordó que la sociedad turolense se movilizó para conseguir la prestación recogiendo 36.000 firmas.

Desde el Departamento de Sanidad explican que el acelerador lineal de Huesca se ha comprado con fondos europeos al poderse cumplir la condición indispensable de que esté instalado en septiembre de 2023, algo imposible en el caso de Teruel, pues el nuevo hospital no estará listo para esas fechas. Si bien el plazo de las obras finaliza en 2023, aún faltará el equipamiento.

La generación MIR esquiva Teruel

La ausencia de una unidad de radioterapia no es el único problema en la sanidad turolense. Lograr médicos dispuestos a trabajar en la provincia es la otra asignatura pendiente y no parece que vaya a ser tarea fácil aprobarla. Así se pone de relieve en un informe realizado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, según el cual los médicos MIR no suelen elegir Teruel para formarse como especialistas, el primer paso para quedarse a ejercer.

El trabajo recoge que ningún médico de entre los 4.000 con mejor nota en el examen MIR de este año eligió plaza en Teruel, un problema que es aún más acusado en Ceuta y Melilla, donde los futuros especialistas que seleccionan este territorio se sitúan a partir del puesto 5.000.

El coordinador del estudio, Vicente Matas, explica que si los MIR rehúyen Teruel es porque se trata de la provincia "con menos especialidades médicas" y porque entre ellas no figuran algunas de las preferidas por los futuros profesionales, como cirugía plástica y oral y maxilofacial. La lejanía con grandes núcleos urbanos y carecer de Facultad de Medicina son otras de las circunstancias que hacen que Teruel no figure entre las preferencias de los médicos MIR.