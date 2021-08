Los especialistas del Hospital de Alcañiz se unen para alertar de la falta de 15 médicos

El 80% de la plantilla médica del Hospital de Alcañiz se ha unido para alertar mediante una carta remitida a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés; y a la gerente del sector sanitario, Perla Borao, de la complicada situación en la que se encuentra el centro sanitario alcañizano desde comienzos de verano, cuando se hizo efectivo un concurso de traslados y una oferta de empleo.

Los profesionales que se marcharon fueron más de los que llegaron. Esto, unido a varias bajas, ha provocado que el hospital haya perdido a 15 especialistas, alrededor del 15% de una plantilla de casi cien. Esta situación está mermando considerablemente la calidad de la asistencia sanitaria a los bajoaragoneses por el cierre de consultas y por dejar en mínimos otros servicios. Además, se está sobrecargando el trabajo "de forma desproporcionada" a los facultativos.

"Los profesionales estamos sobreviviendo como podemos y los 76.000 ciudadanos que tienen este hospital como referente están sufriendo una merma en la calidad asistencial porque cuentan con menos servicios y profesionales que si vivieran en Zaragoza. Tal y cómo estamos ahora no se les puede atender bien", denuncian los facultativos.

Una de las especialidades más afectadas es Medicina Interna, que ha pasado de 11 a 8 especialistas; y ha tenido que centrar sus esfuerzos en atender a los pacientes de la planta (covid y no covid). Lleva desde junio con las consultas canceladas ocasionando demoras de hasta 80 días para que un enfermo pueda ser visto por primera vez. Tampoco puede apoyar como debería a cirugía y la Hospitalización a Domicilio ha quedado muy mermada al perder a dos tercios de sus profesionales.

"Que tengamos las consultas cerradas ocasiona que a corto-medio plazo se generen más ingresos hospitalarios porque quedan desatendidas patologías crónicas que hay que revisar para evitar descompensaciones e incluso se pueden pasar por alto diagnósticos de cierta gravedad como tumores", afirman los médicos, quienes destacan que en todo momento han contado con la dirección médica del Hospital.

El Servicio de Hospitalización a Domicilio -uno de los emblemas del hospital por su buen funcionamiento y porque evita que en invierno no se colapse el Hospital- cuenta solo con un médico cuando debería tener otros dos. Esta merma conlleva que los pacientes atendidos por esta unidad hayan pasado de 20 a tan solo 10. El único médico de la unidad no puede acudir a los domicilios todos los días, por lo que la complejidad de las patologías de los pacientes debe ser menor.

Medicina Interna ha perdido tres especialistas; Urología y Radiología dos; una plaza y media en Neurología y Urgencia, uno en Oncología, Microbiología, Oftalmología y Anatomía Patológica; y media plaza en Rehabilitación y Otorrinolaringología.

Por el momento, aún no han recibido una respuesta formal por parte del Salud. La intención de la consejera Repollés, era trasladarse a Alcañiz en julio pero el aumento de casos de covid en Aragón ocasionó que se cancelara la visita.

"¿Cuál es la solución? No la conocemos pero algo debe hacer Sanidad para que esto no vaya a más. Si aquí somos menos profesionales, la sobrecarga de trabajo es mayor y eso no hace estas plazas atractivas. Ya se están haciendo contratos mixtos en otras especialidades, si esta es la solución hay que instaurar una norma y que los últimos contratados en Zaragoza tengan que cubrir ciertos días en los hospitales periféricos", afirman los médicos.