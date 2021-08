Tres de los siete oficios más difíciles de cubrir en Teruel son sanitarios

Tres de las siete profesiones de más difícil cobertura en la provincia de Teruel están relacionadas con la sanidad. Se trata de los médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, de acuerdo al Informe del Mercado del Trabajo de la provincia en 2020 que acaba de publicar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El dato es una muestra más de la dificultad para cubrir las plazas de sanitarios en la provincia, particularmente las de médicos especialistas.

Los restantes profesionales que resultó difícil contratar el año pasado fueron, según el SEPE, los oficios de mantenimiento de edificios -como electricistas y fontaneros-, los peones de granjas de porcino, los mecánicos de automóvil y los programadores informáticos.

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, Pepe Polo, señala que la principal diferencia entre los trabajadores sanitarios y el resto de los oficios difíciles de encontrar es que los primeros ofrecen "un servicio básico para la población, que no puede quedar desatendida". Polo reconoce que la provincia no resulta atractiva para los médicos y reclama a la Administración medidas para que los puestos que ofrece resulten apetecibles a los facultativos, tanto para atraerlos como para "que se queden" y recalen como un mero trampolín. Aclara, no obstante, que también deberían contemplarse medidas como las que se aplican con los docentes, que en caso de rechazar una plaza son penalizados en las futuras contrataciones de la Administración.

El SEPE añade que los médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería son difíciles de contratar en Teruel porque, en los tres casos, "no hay suficiente número de profesionales para cubrir las necesidades del mercado de trabajo".

Consecuentemente, el informe considera que los profesionales con mejores expectativas de empleo en la provincia son, precisamente, los sanitarios por "falta de profesionales", seguidos de los cuidadores de mayores, los obreros de la construcción, las energías renovables, el sector agrario y agroalimentario y la aeronáutica. Advierte en este último caso de que, aunque es una actividad "puntera en la creación de empleo" gracias al crecimiento del aeropuerto de Teruel, el personal requiere de una formación profesional muy específica.

El SEPE repasa la evolución del mercado laboral en Teruel en 2020, marcada por la pandemia, como en el resto del país. La provincia siguió la tendencia aragonesa y estatal, a grandes rasgos, aunque el paro creció por encima de la media, con un aumento del 31% del número de personas que estaban sin trabajo al terminar el año, pasando de 5.640 en 2019 a 7.403 en 2020. En Aragón, los parados crecieron un 26% y en España un 22%.

Los afiliados a la Seguridad Social cayeron también en 1.200 personas en 2020 como "consecuencia de la crisis sanitaria principalmente". Matiza en este apartado que la provincia mantiene un 11,23% de afiliados en la agricultura, casi el doble de la media estatal, del 6%, un indicador del "carácter agrícola" de Teruel. Además, este sector apenas perdió afiliados con la crisis de la pandemia. En el lado opuesto, estuvo la hostelería, con una caída de afiliados del 15%.

Al realizar un análisis de la situación laboral por municipios, destaca el caso de Andorra, con un aumento del paro del 30% en 2020, provocado, previsiblemente, por el cierre de la central térmica a finales de junio.

La tasa de actividad provincial descendió del 57,93% al 55,83%, rompiendo una tendencia alcista de varios años que había permitido recuperar las cifras previas a la crisis de 2008. El estudio del SEPE analiza también los principales indicadores económicos de la provincia en 2020. Entre los datos más destacados, figura que la licitación de obra pública se duplicó holgadamente, al pasar de 75 millones de euros en 2019 a 167.

El parámetro de la licitación pública destaca por su contraste con la situación de Aragón y del conjunto estatal. El valor económico de los concursos para adjudicar obra pública aumentó un 122% respecto a 2019, frente a caídas del 38% y del 22% en la Comunidad y en el conjunto del Estado, respectivamente.

Desde la Cámara de Comercio de Teruel señalan que la duplicación de la licitación pública fue coyuntural, al coincidir los concursos para contratar los hospitales de Teruel -el lote 2, presupuestado en 33 millones de euros- y Alcañiz, por 87 millones, tras la resolución de las contrataciones iniciales. Solo con estas dos obras impulsadas por el Gobierno aragonés suponen el 71% de toda la licitación de 2020. Además, 2019 fue particularmente parco en este aspecto.

Otro dato en que la provincia mantuvo una línea discordante de Aragón y del conjunto nacional, fue el del número de hipotecas firmadas, con 847 para la provincia y un retroceso de 25% respecto a 2019, mientras que la Comunidad creció un 1,7% y España retrocedió solo un 7,5%.