Quejas vecinales por vertidos de aguas fecales en las acequias de huertas en Alcañiz

Un vertido irregular de aguas fecales afecta a los vecinos de las huertas de la ronda Caspe de Alcañiz. Se trata de una filtración que afecta a casi una docena de vecinos desde finales de mayo, cuando se produjo el primer vertido. Las huertas afectadas se encuentran en la parte baja del reloj solar, en las proximidades del río Guadalope.

“Estamos aborrecidos, llevamos tres meses oliendo a aguas fecales día y noche. Al final nos vamos a intoxicar todos”, denuncia Carmen Marco, una de las vecinas de la ronda Caspe. Los afectados han avisado hasta en dos ocasiones al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que se ha personado en las huertas y ha dejado constancia en informes del vertido de residuos. “Desde la comunidad de regantes nos dice que no pueden hacer nada y desde el Ayuntamiento nos dicen que están con ello, pero aquí llevamos casi tres meses y la cosa sigue igual”, manifestó con queja Francisco Ramos, uno los vecinos hasta cuyos cultivos han llegado los residuos.

El presidente del Sindicato de Regantes del Guadalope, José Fernando Murria, cree que el problema viene por "una avería en el saneamiento del hospital de Alcañiz”. “Las aguas fecales del hospital se están filtrando por una pared hasta las acequias de la Ronda Caspe, y en consecuencia, están llegando hasta los huertos de los vecinos de la zona”, explicó. Algunos afectados temen que el continuo caudal de agua contaminada pueda afectar a los huertos y al propio sabor de los cultivos. "Yo personalmente no me atrevo a coger los tomates del huerto por miedo a que me pueda intoxicar", comentó una de las vecinas.

El Ayuntamiento de Alcañiz desconoce todavía cuál es el origen del problema. Desde el consistorio “entienden” el malestar de los vecinos y piden “paciencia”, ya que “permanecen a la espera” de un informe pericial que esclarezca el origen de los residuos. “En cuanto tengamos en nuestras manos el informe de los ingenieros, y en consecuencia, sepamos el verdadero origen del problema, actuaremos”, transmitió Javier Baigorri, primer teniente de alcalde.

No es la primera vez que en Alcañiz se filtran aguas residuales en espacios con zonas residenciales próximas. El pasado 20 de julio una espuma cubrió buena parte de la ribera hasta el cauce del río Guadalope en Alcañiz desde la desembocadura del Escorredor del Mangón ubicado junto al arco.