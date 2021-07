El brote de brucelosis en Teruel obliga a sacrificar otras 4.000 ovejas

El brote de brucelosis ovina detectado el pasado mes de mayo en cuatro rebaños de las localidades turolenses de La Puebla de Valverde y Sarrión obligará a sacrificar en los próximos días a 4.000 ovejas de una nueva explotación agropecuaria afectada por la enfermedad y que está ubicada en el primero de esos dos municipios. La cifra se suma a la de los otros 4.000 corderos pertenecientes a siete pastores de la zona que ya tuvieron que ser llevados al matadero hace un mes y medio al ser confirmado el contagio de algunos de sus animales.

La medida ha llenado de “preocupación y desaliento” a los ganaderos de La Puebla de Valverde, según subrayó este viernes la alcaldesa de este municipio, María Ángeles Izquierdo, quien considera que el brote es "catastrófico para el sector primario de la comarca". Izquierdo reclama a la Administración que se averigüe el origen de la infección y que se apoye económicamente a los ganaderos con mayores cuantías de las que figuran en la indemnización por la muerte de los animales.

El ganadero de La Puebla de Valverde al que próximamente le serán sacrificados 4.000 corderos no ocultó ayer su desánimo ante la eliminación de su cabaña ganadera. "Me ha dolido mucho; después de criar a los corderos y verlos crecer es una pena tener que matarlos así", lamentó. El hombre agregó que no le será fácil remontar la grave crisis económica que la brucelosis le ha causado.

Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno aragonés insisten en que el foco "está controlado". Aclaran que el sacrificio próximo de 4.000 ovejas no responde a un nuevo brote respecto al detectado el pasado mes de mayo sino que ambos forman parte de la misma epidemia. Explican que, una vez que se constató la enfermedad hace mes y medio en tres rebaños de La Puebla de Valverde y uno de Sarrión en los que se acordó eliminar a 4.000 animales, se estableció un radio de control de 15 kilómetros a la redonda en el que se chequearon 158 explotaciones y 46.615 animales.

Fruto de esta exploración resultaron positivos los dos rebaños del ganadero de La Puebla de Valverde. Desde la DGA añaden que el impás entre uno y otro sacrificio masivo de ovejas se debe a que los test realizados deben ser contrastados y eso lleva su tiempo. Subrayan que el ganado que ahora va a ser eliminado no dio animales positivos en un primer momento, pero los resultados arrojaban dudas, por lo que se decidió realizar nuevos controles serológicos que confirmaron los contagios.

Pese al brote en la provincia de Teruel, el Gobierno aragonés confía en que la Comunidad autónoma mantenga la categoría de indemne a la brucelosis que consiguió hace un año. Esta catalogación, recuerda la DGA, permitió en 2020 llegar a países emergentes de alto poder adquisitivo, como los países árabes, donde se ha aumentado la exportación un 40%.

La alcaldesa de La Puebla de Valverde, María Ángeles Izquierdo, advirtió este viernes de que el sacrificio de ovejas debido a la brucelosis “está acabando” con toda la cabaña ganadera de la localidad. Según dijo, tras el sacrificio de 8.000 ovejas, solo quedará un ganadero representativo del sector, que tiene 3.000 animales.

Izquierdo subrays que, si bien el municipio vive también del turismo y de algunas empresas, la ganadería es un pilar económico fundamental. La regidora alerta también de que los rebaños ovinos desempeñan una función ecológica, al eliminar vegetación del monte que de otro modo favorecería los incendios. “Si nos dejan sin rebaños, ¿quién va a limpiar los bosques?”, dijo ayer indignada. A su juicio, es “una barbaridad” que sean sacrificados rebaños enteros “con solo dos o tres corderos contagiados”.

Para Izquierdo, el brote “no ha sido bien gestionado” por el Gobierno aragonés. “Ha faltado prevención e información para los afectados”, denuncia. El municipio es, por detrás de Alcañiz, el más extenso de toda la provincia, de ahí la importancia de la ganadería.