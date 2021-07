Teruel vive desde este sábado otro año sin Vaquilla pensando en la vuelta en 2022

Los turolenses vivirán desde este sábado y hasta el próximo lunes un segundo año sin Vaquilla debido a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus. La multitudinaria y enfervorecida puesta del pañuelo al Torico, que hubiera tenido lugar a primera hora de esta tarde dando el pistoletazo de salida a los tres días grandes de las Fiestas del Ángel, ha sido sustituida por un acto simbólico en el que dos personas mayores, peñistas de El Agüelo, colocarán el preciado pañuelo al astado más famoso de Teruel en una plaza con apenas 60 invitados.

Para mantener vivo el espíritu vaquillero a la espera de que los festejos regresen con toda su esencia en 2022, el Ayuntamiento ha instalado imágenes del toro ensogado a lo largo del recorrido que hubieran hecho el próximo lunes los cuatro astados seleccionados para cumplir con esta tradición. Una de ellas se ha colocado en la plaza de toros y las otras en el Viaducto Nuevo, la estación de autobuses y los corrales de la Nevera, de donde hubieran salido los animales hacia la plaza del Torico, al encuentro con los aficionados.

Javier Domingo, concejal de Fiestas, hizo este viernes hincapié en que los cuatro toros son el símbolo de uno de los momentos más importantes de la Vaquilla turolense. El edil confirmó, además, que sigue en pie la celebración en Teruel del Congreso Nacional de Toro de Cuerda, pospuesto desde junio de 2020 por la pandemia. Domingo recordó la implicación de la ciudad en la Real Federación Española de Toro de Cuerda, con el objetivo de "seguir promocionando y poniendo en valor la cultura del toro ensogado de la ciudad".

Dos de las obras han sido realizadas en cerámica por Laureano Cruzado, mientras que el fotógrafo taurino Antonio Bascón es el autor de la imagen instalada en La Nevera. El herrero Raúl Murciano es el artífice del cuarto toro, con el acero como materia prima.

"Siento una gran emoción"

Carmen Navarro y Baldomero Castro son los dos peñistas de El Agüelo que este sábado serán elevados en una cesta hasta una altura de 7 metros para poner el pañuelo al Torico, rindiendo así homenaje a los muchos mayores que han sufrido con la covid. "No estoy nerviosa, pero siento una gran emoción; es para mí un honor participar en este acto", decía ayer Carmen Navarro.

Ambos vestirán con ropa normal, sin traje de vaquillero, por decisión del Ayuntamiento, desde el que se recalca que no hay fiestas de la Vaquilla. Baldomero Castro no ocultaba ayer su alegría. "Estoy muy contento, subir al Torico no es algo que se haga todos los días".