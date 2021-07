José Miguel Cortés: "Es un nuevo golpe ahora que la gente empezaba a viajar"

José Miguel Cortés, propietario de una casa de turismo rural en Cubla -una localidad de 30 vecinos a 15 kilómetros de Teruel-, se muestra muy preocupado por las nuevas limitaciones impuestas a la hostelería. Señala que llegan "justo cuando las familias empezaban a viajar" después de un año muy difícil por la covid. "Es un nuevo golpe a nuestros negocios", afirma.

Su establecimiento, El Castillo de Celia, no ha sufrido cancelaciones para los próximos días, pero Cortés destaca que la actividad "no está siendo como la de otros años ni de lejos". Se lamenta de que los bonos lanzados por el Gobierno aragonés para impulsar la recuperación del turismo no han recalado en su casa rural y de que Dinópolis, verdadero motor del sector en la zona, ha reabierto sus puertas muy tarde, pues no empezó a recibir visitantes hasta mediados de junio.

"Por suerte, no debo nada a nadie y tengo un segundo trabajo que me reporta unos ingresos; de lo contrario, no hubiera podido sobrevivir", dice. A su juicio, las nuevas restricciones ponen en riesgo los beneficios que ha venido obteniendo de su casa de turismo rural.

El hostelero explica que estas limitaciones no afectarán demasiado a su establecimiento, pues sus huéspedes habituales son familias y grupos de convivientes que no están obligados a guardar distancias, pero advierte de que "en cuanto la situación se complica, las ganas de salir de casa se enfrían y los clientes desaparecen". Cortés reconoce, no obstante, que "no es fácil" gestionar una pandemia y que, en ese sentido, "hay que comprender el momento que vivimos".