El Seisado de Teruel, la tradición festiva que elude la suspensión de la Vaquilla

Teruel ha renovado este sábado la tradición del Seisado, que en situaciones de normalidad marcaba el arranque de los actos institucionales de las fiestas de La Vaquilla, este año suspendidas por segundo año consecutivo a causa de la pandemia. A pesar de la cancelación, el Ayuntamiento acordó reanudar el Seisado por la estrecha relación de esta costumbre que se remonta al siglo XV con la actual situación de pandemia.

El responsable de la organización, Francisco Gómez, ha explicado que la tradición se puso en marcha "para circunstancias como las actuales", porque consiste en nombrar cinco matrimonios que se hayan casado en el último año por la Iglesia –más el último concejal en haberse casado y su pareja– para que, en caso de epidemia o guerra, puedan asumir el gobierno de la ciudad si el Consistorio resulta aniquilado y hasta el nombramiento de un nuevo "concejo".

La ceremonia se ha desarrollado en el claustro del Obispado. Debido a la cancelación de los nombramientos de 2020 por la covid-19, en la presente edición se han nombrado los seis matrimonios del Seisado de 2020 -Nuria Tregón y Guillermo Palacios, Diego Calvo y Cristina Lope, Fernando García y Ana Alquézar, Rubén Loras y María Teresa Hombrados, Miguel Ángel Barona y Raquel Martín y José Ángel Pèrez y Ana Ruiz- y los seis de 2021 -Javier Domingo y Vanesa Calvo, Alberto Giménez y Teresa Bellés, Rubén del Río y Patricia García, Daniel Barea y Lourdes Sánchez, Manuel Pérez y Vanesa Gimeno e Ignacio Blasco y África María Boj-. Todos han recibido las medallas acreditativas, pero se ha cancelado la habitual procesión por las calles de la ciudad.

El acto se ha celebrado sin público para la prevención de contagios. La alcaldesa, Emma Buj, ha felicitado a los "seises" por entrar a formar parte de la "historia de la ciudad" y ha recordado que esta institución medieval tiene en la actual crisis sanitaria "más sentido que nunca".

Buj ha deseado que en 2022 las fiestas puedan retomarse en su integridad y los turolenses la puedan celebrar "como se merecen". La alcaldesa ha hecho una llamada a la "responsabilidad" de la población para que respete las normas anticovid durante los próximos días -en los que, si no hubiera pandemia, se celebrarían la fiestas patronales- y ha recalcado que este año no habrá actos festivos con motivo de La Vaquilla. Ha admitido, no obstante, que el corazón de los turolenses "echa de menos las fiestas".