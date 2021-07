Dos palomas mensajeras se despistan en en Portugal y aterrizan en Teruel, a más de 600 kilómetros de su destino

Dos trabajadores de la empresa Fertinagro de Utrillas, Francisco José Mora y Enrique Soler, se quedaron a cuadros cuando el pasado día 24 rescataron una paloma mensajera agotada y cubierta de polvo y suciedad que había aterrizado en las inmediaciones de la fábrica procedente de Portugal. El ave era una de las 10.000 participantes en una competición disputada a mediados de junio entre el Algarve, al sur del país vecino, y Oporto, al norte, y posiblemente a causa de una serie de tormentas se despistó de su ruta para terminar a 650 kilómetros de su destino, en la capital de las Cuencas Mineras. Parecida peripecia debió vivir un ejemplar de la misma especie que fue rescatado, también desfallecido, por José Antonio Madrona, que recuerda cómo vio al animal en Santa Eulalia del Campo "andando por la calle, porque no podía volar por el agotamiento".

Las trayectoria de las dos palomas rescatadas en Teruel figuran entre los periplos más extremos recorridos por las participantes despistadas del concurso luso, donde de las 10.000 competidores se extraviaron 3.000. La mayoría de las aves desorientadas se han posado en Galicia y Asturias, pero otras han hecho viajes más largos, como la recuperada en Guadalajara y, sobre todo, las dos que han culminado su odisea en la provincia de Teruel.

Francisco José Mora había visto en la televisión una noticia en la que se contaba que miles de palomas mensajeras que habían participado en una carrera en Portugal no había llegado a la meta ni habían regresado a sus palomares. Al descubrir a un ejemplar de esta especie deambulando por las balsas de Fertinagro cubierta de suciedad, pensó que podría ser una de las despistadas. Lo comunicó a un compañero, Enrique Soler, que la capturó con facilidad porque, como explica la jefa de la fábrica, Ariadna Cuadrado, el animal estaba "agotado".

Cuadrado recuerda que la metieron en un caja con comida y agua para que se repusiera, porque el ave estaba "exhausta" tras su "increíble" viaje. Comunicaron el insólito hallazgo al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que a su vez derivó el asunto al veterinario de la zona Aingeru Otxotorena, que la recogió para darle los cuidados precisos para su recuperación.

El veterinario se encargó de limpiar, alimentar y cuidar al ave, que ya está "perfectamente recuperada", según ha explicado este viernes. Él se encargó también de comprobar que, efectivamente, la paloma era una de las participantes en la accidentada carrera portuguesa.

Para Ariadna Cuadrado, la peripecia de la paloma entre Portugal y Utrillas es "supercuriosa" por la distancia recorrida. La clave para el rescate fue que, el día antes de su aparición en Utrillas, Francisco José Mora hubiera visto en la tele la noticia del extravío masivo y comprobara que llevaba la mismas anillas en las patas que sus competidoras lusas. Cuadrado reconoce que, si no hubiera sido por esta información, posiblemente se hubieran limitado a soltar al animal en el campo abierto.

Otxotorena contactó con la Federación Portuguesa de Colombicultur y también conversó telefónicamente con el propietario de la paloma, muy interesado en recuperarla porque estos animales adiestrados alcanzan altas cotizaciones en el país vecino, con importes que llegan a los 4.000 euros. El veterinario explica que en los próximos días pasarán a recoger el animal.

La paloma de Utrillas se limitaba a andar porque estaba tan extenuada que no podía volar, la misma situación en que se encontraba la congénere que terminó su viaje cerca de la casa de José Antonio Madrona en Santa Eulalia. Este vecino la ha alimentado y cuidado hasta su total recuperación. "Me duele desprenderme de ella porque creo que me mira con agradecimiento", explica Madrona.

El ave llegada de Portugal ya vuela libre pero no se aleja de los alrededores de la casa de su protector, que ha dispuesto para ella un lugar para que pase las noches y pueda alimentarse y beber. Ahora prepara una jaula en condiciones para depositarla al anochecer con el objeto de que una expedición de colombicultores portugueses pueda recogerla cuando pase también a retirar el ejemplar de Utrillas camino de una próxima competición en Cataluña.

Paloma procedente de una carrera en Portugal disputada a mediados de junio que tras equivocar su ruta ha terminado el viaje en una casa de Santa Eualalia alimentada por su dueño. José Antonio Madrona.

José Antonio Madrona explica que el ejemplar que ha cuidado es "muy bonito" y recuerda que al principio parecía "miedoso", aunque ha terminado por convertirse en casi una mascota. Ahora se resigna a entregarlo a su propietario. Ha recurrido a Aingeru Otxotorena para organizar el viaje de vuelta a casa.