La Guardia Civil entra por la ventana de una vivienda de Alloza para auxiliar a un hombre encontrado en estado grave

El pasado 28 de junio, efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel, pertenecientes al puesto de Andorra, auxiliaron a un hombre mayor que se encontraba indispuesto en su domicilio.

A primera hora de la tarde, los agentes fueron avisados a través de una llamada procedente de un centro Atadi, dependiente de una asociación sin ánimo de lucro que atiende a personas con necesidades de apoyo en la provincia de Teruel. Al parecer, uno de los empleados no había acudido a trabajar y desde hacía varios días que no sabían nada de él. Tras realizar varias gestiones por parte de los agentes para averiguar su paradero, desde el centro de salud de la localidad les comunicaron que el mismo día 28 debería haber acudido a una cita médica y no lo había hecho.

La Guardia Civil se personó entonces en su domicilio y, tras varios llamamientos, los agentes decidieron acceder al interior de la vivienda a través de una ventana, utilizando una escalera que les fue facilitada por personal del ayuntamiento de la localidad. Una vez dentro, los agentes encontraron a este hombre tumbado en el suelo, en estado grave, por lo que avisaron a los servicios médicos. Tras prestarle la asistencia médica necesaria, decidieron trasladarlo al Hospital de Alcañiz.