Descuentos y una amplia oferta cultural en La Noche en Blanco de Teruel

Más de 60 tiendas, bares y restaurantes de la capital turolense vuelven a celebrar la tarde-noche de este viernes, tras el parón de 2020 obligado por la pandemia, La Noche en Blanco, un programa de ofertas culturales que mantiene despierta a la ciudad hasta altas horas de la madrugada para animar las ventas y el consumo.

En esta décima edición, los comercios ofrecen descuentos en compras de hasta el 60% y las calles se han llenado de conciertos musicales, exposiciones de pintura y artesanía y entretenimientos para toda la familia, como los videojuegos de las casetas instaladas en la céntrica plaza de San Juan.

La Noche en Blanco coincide con la primera Feria de Artesanía Aragonesa en Teruel, en el edificio del Banco de España, que este viernes permanecerá abierta hasta las 23.00. La plaza de San Juan ha sido escenario esta tarde de la actuación de fin de curso de Alumnos de On Music, que han ofrecido lo mejor de su repertorio. El cine Maravillas se ha sumado a esta amplia oferta dinamizadora con dos sesiones de 'Fast and Furious' y la Escuela de Baile Urban Dance ha realizado una muestra con sus bailarines más destacados. No han faltado los títeres, con el Festival Totiritico.