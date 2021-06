El PSOE acusa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel de preocuparse más de la imagen que de la gestión

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, ha acusado al equipo de gobierno PP-Cs de estar más preocupado por la imagen que proyecta que por la gestión. "Si algo caracteriza al equipo de gobierno es su falta de gestión, solo se preocupa del titular y de la foto", ha afirmado en una rueda de prensa para hacer balance del ecuador de la legislatura. Morón ha hecho repaso de los proyectos de la ciudad que siguen pendientes, como el centro social en el COAM, el arreglo del Camino de Capuchinos, los accesos a la ciudad o la recuperación de las laderas,. Ha añadido que el proyecto estrella, la piscina climatizada, está paralizado y el arreglo del puente de la Equivocación es la cuarta vez que sale a licitación.

Morón ha destacado el apoyo del grupo municipal socialista al equipo de gobierno durante la pandemia, “tal como nos pedía la sociedad turolense, aunque desde el equipo de gobierno no han sabido valorar el apoyo de la oposición en unos momentos tan complicados”.

“Si hay algo que caracteriza al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel, es su falta de gestión, sólo se preocupan del titular y de la foto, trabajan de cara a la galería en lugar de dedicarse a resolver las cuestiones pendientes de la ciudad y las necesidades de los ciudadanos”.

Así se ha expresado hoy el portavoz del PSOE, quien ha realizado un balance de la primera mitad de la legislatura, en la que ha señalado que “con este equipo de gobierno, la ciudad ha perdido dos años, son diez años perdidos en nuestra ciudad en los que ha gobernado el Partido Popular”.

Morón ha recordado que, año tras año, el porcentaje de ejecución de las inversiones es muy bajo, rondando el 30%, “por no hablar del programa Edusi que estaba en un 5% de ejecución a finales de 2020”. A ello, se suma “el desastre” del puente de la Equivocación: “es la cuarta vez ya que este proyecto sale a licitación, así que la alcaldesa debería dejar de criticar la gestión de otras administraciones, y centrarse más en la suya”.

Entre otros ejemplos de la “dejadez” del equipo de gobierno, Morón se ha vuelto a referir a la piscina climatizada, “su proyecto estrella, que hoy por hoy, sigue paralizado”. Morón ha recordado el anuncio realizado a mediados del mes de marzo por la alcaldesa, de que las obras se retomarían en abril, “y estamos ya en verano, le pedimos que no intente engañar a los ciudadanos, pero ya sabemos su afición a los titulares efectistas”.

En este asunto, Morón ha lamentado que “todo son excusas, como el año pasado que dijeron que empezarían las obras después del verano, para no molestar a los bañistas de la piscina de Los Planos, lo que deberían hacer es buscar soluciones y acelerar el reinicio de las obras”.

En la rueda de prensa, el portavoz socialista ha repasado numerosos asuntos pendientes en la ciudad, como el plan de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, el centro social en el edificio del COAM, la Cuesta de Capuchinos, la cuesta entre la Carretera de Cubla y la Plaza Constitución, la recuperación de las laderas, o los retrasos en la concesión de licencias de obras, “por no hablar de la falta de limpieza y mantenimiento de la ciudad y sus barrios”.

Morón también ha hecho referencia al arreglo de los principales accesos a la ciudad de Teruel, que también están pendientes de acometer, como pueden ser la Carretera de Alcañiz, o la Avenida de Zaragoza, “donde el equipo de gobierno ya ha anunciado que van a asfaltar esta vía, pero sería necesario acometer un Plan de Reforma Integral que incluyera señalización, aceras y otros aspectos”, indica el portavoz socialista.

El portavoz socialista también ha recordado la “nefasta gestión” que se realizó por parte del equipo de gobierno, de los efectos de la borrasca Filomena en la ciudad y sus barrios. “Tuvimos que pedirle a la alcaldesa que retiraran la nieve acumulada en la ciudad, tras varios días del paso de la borrasca, y a raíz de nuestra denuncia, fue cuando empezaron a retirar toda esa nieve que se acumulaba e impedía el paso a la zona azul del hospital, así como en los accesos a los centros de salud y colegios”, señala Morón.

En este punto, Morón ha recordado que “para intentar tapar ese desastre de gestión, anunciaron que iban a aprovechar la experiencia para redactar un Plan de Vialidad Invernal, cuando el Ayuntamiento de Teruel ya cuenta con un Plan de esas características desde hace varios años”.

Con respecto a la labor de oposición realizada por el Grupo Municipal del PSOE, Morón ha subrayado el “apoyo de los socialistas al equipo de gobierno durante la pandemia, pues era lo que la sociedad turolense nos pedía, eran momentos de sumar esfuerzos y por ello, apoyamos las modificaciones presupuestarias y las propuestas para los remanentes que nos plantearon, contaron con nuestro voto de confianza”.

En este punto, el portavoz del Grupo Municipal socialista lamenta “el poco reconocimiento que desde el equipo de gobierno se ha hecho de este apoyo de la oposición, en un momento tan complicado como fue el de la pandemia”. En su opinión, “no han sabido valorar que estuviéramos al lado del equipo de gobierno”.

Morón ha vuelto a señalar que desde el grupo municipal del PSOE, “estamos realizando una labor de oposición constructiva, con propuestas en positivo en los distintos Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno, en materia de deportes, cultura, servicios sociales, infraestructuras, etc., y recogiendo y transmitiendo al Ayuntamiento todas las demandas y solicitudes que nos trasladan los ciudadanos”.

En cuanto al balance realizado por el equipo de gobierno de estos dos años de legislatura, Morón señaló que “si lo más importante que tienen que decir, es que los dos partidos que lo componen se llevan muy bien, pues dejan mucho que desear”, y les ha pedido que se centren en atraer empresas a la ciudad, y en la creación de empleo y economía, “que es lo que hace falta”.

Morón también ha hecho referencia al Plan General de Ordenación Urbana. En este punto, Samuel Morón ha asegurado que “desde el grupo socialista, no apoyaremos el nuevo Plan si no contempla una solución a los problemas de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes turolenses, con nuevas promociones de Viviendas de Protección Oficial o viviendas sociales”. En este sentido, ha recordado que desde que gobierna el Partido Popular en la ciudad, desde el Ayuntamiento no se han promovido viviendas de protección oficial.

Según el portavoz socialista, “el nuevo Plan General de Ordenación Urbana debe dar respuesta a los problemas que tiene la ciudad, como falta de zonas verdes, falta de zonas de aparcamiento, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, suelo para la futura ampliación de la universidad, o el futuro desarrollo de la ciudad hacia el nuevo hospital”.

“Como ya hemos dicho en alguna ocasión, debería ser un plan mucho más ambicioso en cuanto al número de viviendas y población que contempla, es un plan que adolece de falta de ambición para el futuro de nuestra ciudad”, ha concluido.