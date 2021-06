Los amigos de Iranzo pedirán una comisión de investigación en el Congreso por el operativo de Igor el Ruso

La plataforma Amigos de Iranzo va a solicitar la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para exigir responsabilidades por el operativo desplegado para detener a Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, que terminó con la muerte de dos guardias civiles y el ganadero José Luis Iranzo en diciembre de 2017 en Andorra (Teruel).

Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa uno de los portavoces de la plataforma, Javier Artigas, quien ha detallado que para conseguir su objetivo de que los responsables del operativo puedan ser citados a dar explicaciones en la Cámara Baja se pondrán en contacto con los partidos políticos que firmaron el documento de adhesión que reivindicaba respuestas y responsabilidades.

Asimismo, van a solicitar “de manera inmediata” una reunión con la jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, la teniente coronel Silvia Gil, para que investigue o audite la actuación del entonces capitán de Alcañiz, Horacio Requena.

Norbert Feher fue condenado a finales de abril a prisión permanente revisable por el asesinato del ganadero y de los dos guardias civiles en diciembre de 2017, pero ya había sido condenado a tres años por dos intentos de homicidio cometidos días antes en Albalate del Arzobispo (Teruel) y por tenencia ilícita de armas.

“Necesitamos saber por qué no se actuó diligentemente tras los hechos de Albalate, por qué no se mandaron antes las pruebas a analizar, por qué no se hacía caso a la gente que tenía miedo, por qué no pidió refuerzos o si los pidió a quién y por qué se los negaron o por qué no se avisó a José Luis (Iranzo) y sus trabajadores que tenían situado al asesino de Albalate, en el lugar donde iban todos los días a trabajar”, ha indicado el portavoz.

Artigas ha lamentado que después de que Norbert Feher fuera condenado a prisión permanente revisable los responsables institucionales no hicieran ningún comentario y se hayan puesto “de perfil” y ha asegurado que han esperado varias semanas desde la sentencia para ver si “alguien se pronunciaba al respecto”.

Sin embargo, ha continuado, al ver el “estruendoso silencio” desde la plataforma Amigos de Iranzo se han decidido a pedir respuestas y exigir responsabilidades ante las “continuas y reiteradas contradicciones” que los miembros de la Guardia Civil cometieron en sede judicial.

“Lo más sangrante es que unos decían que el de los robos podía ser el mismo que el de los disparos, mientras que el capitán de Alcañiz, entre otros, aseguraba que nada hacía indicar que la persona que casi asesina a Manuel Andreu y Manuel Marcuello el 5 de diciembre en Albalate del Arzobispo siguiera allí”, ha aseverado el portavoz.

Así, Andreu ha precisado que también seguirán en contra de que se entreguen las medallas al mérito por el operativo que estaban previstas y que en estos momentos están paralizadas al menos, ha pormenorizado, para seis de las ocho condecoraciones que ya recurrieron, entre los que se encuentran los altos cargos del cuerpo en Teruel y Alcañiz durante el dispositivo.