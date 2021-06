La plataforma ciudadana Teruel Existe acaba de anunciar este martes que optará a presentarse a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Lo hace tras haber celebrado en los últimos días, principalmente este fin de semana, una decena de asambleas por la provincia y en la capital turolense en las que dice haber percibido, de forma unánime y a través de sus delegados comarcales, el deseo de la población de que Teruel Existe "esté presente allí donde se toman las decisiones importantes" para el futuro de los pueblos.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa el diputado en el Congreso por Teruel Existe Tomás Guitarte, quien ha señalado que, inicialmente, la plataforma ciudadana tiene previsto optar a los comicios mediante la fórmula de agrupación electores, como ya hiciera en las últimas elecciones generales, un proceso en el que obtuvo un escaño en el Congreso y dos en el Senado.

No obstante, Teruel Existe no descarta presentarse como un partido político más si no consigue a través de enmiendas en los dos años que faltan para las elecciones modificar la ley a favor de las agrupaciones de electores, pues, según Guitarte, la normativa "castiga" a estas últimas, dificultando la participación ciudadana en los órganos de gobierno a través de un brazo instrumental.

Teruel Existe deberá volver a reunir avales del 1% del censo electoral en la provincia y en aquellos municipios en los que logre conformar una candidatura, mientras que a un partido de nueva creación le sería suficiente con sumar el 0,1%. Su objetivo es continuar luchando contra la despoblación y el desequilibrio territorial. Según ha dicho Guitarte, "ahora es el momento" de hacerlo, pues la despoblación está presente en la agenda del Gobierno y la Unión Europea va a destinar fondos para que todos los territorios experimenten un desarrollo equiparable.

Guitarte ha subrayado que desde que Teruel Existe consiguió un diputado y dos senadores ha habido una "falta de diálogo" entre Teruel Existe y el Gobierno aragonés y ha reprochado a este "haber dedicado excesivas energías en contra de Teruel Existe en lugar de apoyar a la provincia de Teruel". El diputado nacional ha dicho no comprender la concentración de empresas en el valle del Ebro.

Desde Teruel Existe han destacado que intentarán conseguir "objetivos históricos" de la provincia turolense. Para ello, han remarcado, "es necesario aspirar a formar parte de los organismos decisivos".