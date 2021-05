Entradas gratis a Dinópolis para los nacidos en junio de 2001

El parque dedicado a los dinosaurios y la Paleontología ubicado en Teruel, Dinópolis, abrirá de nuevo sus puertas este próximo sábado 5 de junio, comenzando así una nueva temporada, la vigésimo primera, que el parque hubiera iniciado a mediados de marzo y que se ha atrasado debido a la pandemia y a las restricciones establecidas para su control, según informan los responsables en una nota.

Coincidiendo con su 20º aniversario, este parque temático arranca esta nueva temporada cargado de "ilusión" y novedades para celebrar sus 20 años de vida.

"El parque ha ido creciendo poco a poco, como así lo han lo hecho sus visitantes, aquellos que vinieron a disfrutar del mismo en esos primeros años de niños y que luego han vuelto más adelante ya de adultos, e incluso, muchos de ellos ya como padres de familia", destacan las mismas fuentes. De ahí que se haya escogido como eslogan la frase "¡20 años viéndonos crecer!", y que forma parte del diseño de su logotipo del 20º aniversario y base también de su campaña promocional de este año.

Dicho lo cual y, por ende, en esta temporada tan especial, Dinópolis quiere celebrar su vigésimo aniversario con todos aquellos que lo visiten a lo largo de este año, con diversas acciones, promociones y regalos.

Promociones por el 20 aniversario

Una de dichas promociones será la de "los nacidos en 2001". Como ya hiciera el parque con motivo de la celebración de su 10º y 15º aniversario, ahora en la celebración de estas dos décadas, quiere premiar de nuevo a aquellos que nacieron el mismo año en el que Dinópolis empezó a andar y dejar sus primeras huellas.

De esta manera, todos aquellos nacidos en dicho año que visiten el centro de ocio y ciencia turolense durante la presente temporada 2021, podrán entrar gratis al mismo, acreditándose en las taquillas del parque mediante documento de identidad o pasaporte, o en su defecto, carné de conducir.

Asimismo, y dentro de dicha promoción, aquellos que certifiquen por medio de dichos documentos identificativos que nacieron concretamente el 1 de junio de 2001, primer día de apertura de Dinópolis, recibirán un carné vitalicio para entrar gratis de por vida.

Además de dicha acción promocional, las sorpresas y novedades que Dinópolis tiene preparadas para sus visitantes continuarán con la campaña 'Dinópolis cumple años, pero los regalos los recibes tú'. Y es que a las personas que visiten el parque durante este año, sus compras les podrán salir gratis. Cada mes el parque sorteará entre todos aquellos que lo hayan visitado durante ese periodo entradas, bonos de temporada, entradas de ‘Regala Dinópolis’, tickets de restauración y tickets de tienda.

Para ello, se realizará un sorteo el primer día de apertura del mes siguiente, entre las participaciones que hayan depositado los visitantes al mismo el mes anterior. Dichos sorteos se publicarán y comunicarán a través de las redes sociales en las que el parque está presente (YouTube, Facebook, Instagram y Twitter) y en la web del parque y la mano inocente serán las mascotas y los diversos personajes protagonistas de los espectáculos de Dinópolis.

Y como premio final, entre todas las participaciones recibidas a lo largo de la temporada el parque realizará un gran sorteo a finales de este año, una vez clausurada la temporada, con un gran premio para el que irá lanzando pistas en redes sociales y que desvelará poco antes del momento de la comunicación del resultado del mismo.

Pero las sorpresas no cesan ahí, porque a modo de 'cápsula del tiempo', Dinópolis no quiere dejar pasar la oportunidad de poder celebrar su 20º aniversario con todos aquellos que han formado parte de estos 20 años de aventuras, anécdotas, recuerdos y experiencias que siempre quedan en la memoria de los ya 3.243.550 amantes de los dinosaurios que han visitado, no solamente el parque principal, Dinópolis, sino sus otras 7 sedes ubicadas en distintas localidades de la provincia de Teruel. De este modo, el parque paleontológico turolense pondrá en marcha dos acciones: una dirigida a todos sus seguidores en redes sociales que lo han visitado y que quieran hacerle llegar fotografías con un breve texto, vídeos, etc. recordando cómo fue su experiencia en el parque bajo el hashtag #Dinópolis20añosViéndonosCrecer; y por otro lado, celebrándolo también con todos aquellos que vengan de visita en este año del 20º aniversario, colocando un photocall en el hall de entrada al mismo, en el que podrán tomarse fotos y compartir sus testimonios sobre su experiencia en el parque, dejando un mensaje para el recuerdo y la posteridad, compartiéndolo por medio de sus perfiles en redes sociales y etiquetando o mencionando a @dinopolisteruel bajo el hashtag #20AniversarioDinópolis.

Estas son algunas de las promociones más importantes que Dinópolis llevará a cabo desde principio de la presente temporada, pero a estas -señalan- se unirán otras que el parque está preparando "para seguir sorprendiendo a todos aquellos que vengan a celebrar en este 2021 este año tan especial". Como viene siendo habitual, el parque temático seguirá informando de las mismas a través de su página web www.dinopolis.com y de las redes sociales