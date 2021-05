Casa Masas, el colmado familiar de 1900 recuperado para poder degustar y comprar productos de la tierra en Mirambel

Jordi Solá es la cuarta generación de una familia de Mirambel que en el año 1900 abrió un colmado en lo que antes fuera cuartel de la Guardia Civil. El edificio, de grandes dimensiones, incluía el establecimiento y también la residencia familiar.

En la actualidad, aquel negocio que empezó el bisabuelo de Jordi hace más de un siglo vuelve a estar vivo. Enólogo de profesión y tras haber vivido en varias partes de España y Europa, en 2016 decidió asentarse en Mirambel. Aunque él nació y se crió en Barcelona, sus abuelos siempre vivieron en el pueblo y tanto su hermano como él pasaban allí los tres meses de las vacaciones de verano.

Unas cuantas décadas después, los hermanos Solá dieron un giro a sus vidas para establecer su residencia habitual en Mirambel. Juntos abrieron Casa Masas, una tienda de degustación y venta de productos de la zona con bar que abre los fines de semana. Con el tiempo, Jordi se quedó solo al frente del negocio ya que su hermano es profesor y ejerce de ello.

Pero ésta no es la única ocupación de Jordi. Su vínculo laboral con el pueblo comenzó en 2013, cuando empezó a ocuparse de la viña de un hombre que, por edad, ya no se podía hacer cargo de ella. Por aquel entonces, iba y venía, pero tres años después, se asentó de forma permanente en el pueblo. “Busqué la manera de poder vivir en Mirambel y seguir trabajando en el campo”, explica Jordi, sobre la razón que le llevó a abrir Casa Masas.

Casa Masas es una tienda de degustación y venta de productos de proximidad. Heraldo.es

Al mismo tiempo, cogió otras dos viñas y empezó a elaborar vinos en casa, no con un fin comercial, sino por su afición. Esto ha cambiado y ahora los va a empezar a comercializar. El plan era hacerlo ya en octubre de 2020 pero la pandemia se interpuso en su camino y los tiempos se han tenido que modificar. De momento, Contú (un guiño a la palabra ‘contigo’ en aragonés) y Cuatro Moras, sus dos creaciones de tinto, se pueden encontrar en una tienda de Cantavieja, en un restaurante de Morella (Castellón) y, por supuesto, en Casa Masas.

“No abrí este negocio ni me vine a vivir a Mirambel para hacerme rico, sino para ganar en calidad de vida”

Entre la tienda, las tres viñas y llevar a cabo el proceso completo de elaboración del vino (desde el trabajo de campo hasta el embotellado) a Jordi no le falta faena. Por eso, Casa Masas solo está abierta los fines de semana, de viernes a domingo. También porque en Mirambel, uno de los pueblos más visitados del Maestrazgo, se vive del turismo. “Hemos pasado meses complicados porque este pueblo tiene unos cien habitantes y mi principal clientela son turistas”, explica Jordi.

Como ha sucedido en la mayoría de establecimientos de estas comarcas orientales de Teruel, la temporada de verano fue muy buena, con mucha afluencia de personas que en 2020 prefirieron hacer turismo nacional. Pero después llegó el cierre perimetral de Aragón, el frío, los nuevos repuntes de contagios y las restricciones. “Tuve la tienda abierta hasta final de año pero enero y febrero cerré. No me salía a cuentas estar aquí”, asegura. Habitualmente, el mes de enero se lo toma de vacaciones y aprovecha el final de las Navidades para visitar a la familia. En esta ocasión, alargó su estancia hasta marzo por la situación.

Además, hay que tener en cuenta que en esta zona de Teruel la mayoría de los turistas no son aragoneses, por lo que hasta que no se ha recuperado la movilidad entre comunidades, el negocio de Jordi ha estado muy limitado. “Estamos en la frontera y tengo más clientes de Castellón que de Teruel”, asegura.

Sobre su situación económica, Jordi se conforma con haber compensado con las ventas del verano los meses durante los que el establecimiento ha estado cerrado. “No abrí este negocio ni me vine a vivir a Mirambel para hacerme rico, sino para ganar en calidad de vida”, asegura. Por eso, se conforma con ir costeando los gastos derivados de su actividad que, al tratarse de un inmueble de su propiedad y no tener personas contratadas, no son demasiados.

Mudarse a Mirambel, dice, tampoco fue para él un cambio radical de vida. “Trabajando en el mundo del vino he vivido en el medio rural de muchos lugares, desde la ribera del Duero, hasta pueblos de Lérida, Zamora o Sicilia”, explica. Pero ninguno de estos destinos es, asegura, tan rural como el Maestrazgo. “Fue una decisión voluntaria, sabía lo que era esto y a lo venía y la vida en el pueblo me compensa”, añade.

Su prioridad en estas fechas es atender las viñas, en plena brotación ahora. Tiene tres, de tamaño pequeño, plantadas para autoconsumo hace 60 años. En total, trabaja una superficie de dos hectáreas. Esta tarea ha coincidido con la vuelta de los visitantes de Castellón y del resto de la Comunidad Valenciana y Cataluña a Mirambel, quienes siempre pasan por Casa Masas.

En el establecimiento, “un sitio de degustación y venta de productos de proximidad”, como Jordi lo define, se puede encontrar, además de vino, jamón de Teruel al corte, quesos de la zona, miel, patés, mermeladas o aceite. Todo elaborado artesanalmente por productores de cercanía.

Aunque de momento no se plantea la venta online, para poder probar alguno de sus productos, se pueden realizar encargos por teléfono, a través de las redes sociales o de la página web de Casa Masas. Una buena alternativa para quienes, por algún motivo extraño, no tengan intención de pasar por Mirambel próximamente para hacerle una visita a Jordi.