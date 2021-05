La DGA quiere proteger la presa de los Toranes de Albentosa mientras el Gobierno central prevé su demolición

El Gobierno aragonés acaba de iniciar el proceso para declarar la presa de los Toranes, situada en el río Mijares a su paso por Albentosa, bien inventariado del patrimonio cultural aragonés, una medida encaminada a la protección y conservación del pantano, sobre el que pesa una orden de demolición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por tratarse de una obra vinculada a una concesión hidroeléctrica que ha caducado. El derribo, apoyado por colectivos conservacionistas, choca con la oposición de los regantes de la acequia del Diablo, que se abastece del embalse, y de los ayuntamientos afectados.

Los vecinos afectados por el derribo de la presa de Los Toranes, entre ellos la Asociación de Vecinos de los Giles, han recibido como respuesta por parte del Miteco silencio administrativo al recurso de alzada que presentaron -junto a otras asociaciones del valle de Olba- el pasado 24 de diciembre contra a demolición.

“Nos sentimos de alguna manera ninguneados y discriminados por el Miteco. A Iberdrola bien que contestó en plazo, sin embargo parece que los ciudadanos no merecemos contestación alguna”, explican los afectados.

En este sentido, creen que el no contestar es una decisión meditada en tanto que les obliga a ir al procedimiento contencioso administrativo con lo que ello supone; además el Miteco no contesta a las cuestiones planteadas en el recurso y, por tanto, “no da la cara” para no justificar su postura, de este modo, no da argumentos a los vecinos para su defensa ante el contencioso, según los recurrentes.

Este hecho significa, una vez transcurridos los tres meses sin respuesta por parte de la Administración y según explica Pilar Villellas, del despacho de abogados que elaboró el recurso de alzada para estas asociaciones, que “tras haber contactado telefónicamente con el Miteco, nos comunican que no se ha realizado nada, lo que supone el silencio administrativo negativo equivale a un acto desestimatorio de nuestra pretensión, es decir, a un 'no' a nuestra solicitud por parte de la Administración”.

No obstante, a pesar del malestar ante la actitud del Miteco, este martes 11 de mayo los vecinos han conocido la noticia de que el Boletín Oficial de Aragón ha publicado el inicio del expediente para la declaración de la presa de los Toranes, la central hidroeléctrica de Albentosa-Los Toranes y la acequia del Diablo como Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés. El pasado mes de diciembre la Comarca de Gúdar Javalambre instó la coacción de este expediente como Bien de Interés Cultural.

En este sentido, Elena Benito, de Acequias Vivas y vecina regante afectada sin riego en el barrio de los Giles, indica que “pese a ser el menor grado de protección que un bien cultural puede tener, es una buena noticia en tanto que el desmantelamiento y la demolición de la presa no podrá llevarse a cabo. Al final todas nuestras acciones de comunicación digital y prensa van teniendo sus recompensa porque supusieron trasladar la presión social a los partidos políticos, que vinieron a visitarnos. Entre estas visitas, la de la formación Teruel Existe que propuso declarar las infraestructuras hidráulicas como bien cultural, en su visita a la alcaldía de Olba donde estuvimos varios vecinos presentes. Tanto este partido como otros nos han aportado varias líneas de actuación. Esperamos que todos sigan sumando y presionen, porque es un problema que afecta a todos sus votantes, sin distinción de color ni ideologías.”

El recurso de la Asociación de Vecinos de los Giles es el mismo que el de la Asociación Mijares Vivo, que es parte personada junto a Iberdrola y la Comunidad de Regantes de Mijares de Olba, que presentaron sus propios recursos de alzada contra el derribo. Únicamente Iberdrola ha tenido respuesta del Miteco en sentido desestimatorio.

El pasado 26 de noviembre, el Miteco declaró extinguido, por transcurso del plazo de la concesión, el derecho al aprovechamiento de aguas superficiales a derivar del río Mijares en la central hidroeléctrica de Albentosa-Los Toranes, cuyo titular era Iberdrola Generación, S.A, ordenando la demolición, a costa de Iberdrola de todas las obras e instalaciones construidas. En la práctica supuso que desde ese día dejó de correr agua por las acequias de los barrios altos de Olba.

Los principales motivos por los que los afectados solicitaron la nulidad de la resolución administrativa fueron tres: por defectos procedimentales, en tanto que la resolución objeto de recurso está insuficientemente motivada; ambientales y naturales porque la demolición se basa en un informe “de parte” e indica que la única solución para eliminar el efecto barrera de esta presa es un ascensor que resulta altamente costoso en instalación y mantenimiento y consideran no rentable la continuidad de una presa ya amortizada.

Este estudio, según una nota de prensa remitida por la oposición al derribo, "simplemente basa su razonamiento en bibliografía consultada, y no hizo ningún estudio o prospección en el terreno. A su vez, no cita que los estudios en hidráulica y biología consideran que el ascensor de peces es sólo una de muchas otras opciones menos costosas (escaletas, traslados, etc) y cuyo éxito depende de las características de la presa así como de las especies acuáticas."

No se informa acerca del coste económico y medioambiental de la retirada de los lodos. Ni de las consecuencias que el derribo de la presa podrían tener en materia de extinción de incendios.Han sido reiteradas las ocasiones en que la presa y el corredor de las acequias han servido para extinguir y para impedir la propagación de incendios, incluso el Plan Básico de gestión y conservación del Espacio Protegido de los Estrechos del río Mijares del Gobierno de Aragón declara que embalse es la reserva de agua contra incendios.

"La ejecución de una actuación de demolición de una presa, tanto más cuanto ello podría ocasionar desequilibrios ecológicos y medioambientales, debe tratarse bajo la perspectiva de minimizar el impacto ambiental ocasionado por la actuación -señala el comunicado-. Así lo contempla la legislación medioambiental".

Y el tercer motivo de oposición son las cuestiones humanas y sociales. La oposición al derribo argumenta que "no se han tenido en cuenta las Directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, ni se ha elaborado informe económico acerca del coste demográfico y el riesgo de despoblación. La decisión de hacer desaparecer la presa interrumpe una dinámica de revitalización del territorio, protagonizada por la ciudadanía de una pequeña población aprovechando sus recursos de una manera sostenible y dentro de una comunidad participativa, transparente, respetuosa en su actividad del entorno y del patrimonio material e inmaterial cultural y natural. El ejemplo de Olba es un desarrollo orgánico, coherente, y podría ser un referente de cómo repoblar el resto de España de una manera natural."

Los colectivos que reivindican la permanencia del pantano señalan que "tampoco se ha tenido en cuenta el valor del paisaje ni el valor del patrimonio cultural-industrial de dicha presa, un patrimonio cultural vinculado al agua y los regadíos, pues desde el punto de vista del territorio, forma parte de un complejo de explotación y producción mucho más amplio: hidroeléctrico que se completa con unos sistemas de riego, como acequias y azudes. Estas unidades configuran un paisaje industrial único que imprime una personalidad que diferencia a este territorio turolense."

"Es necesario reconocer el valor de las acequias históricas y su absoluto encaje en la transición ecológica y en los modelos circulares de economía, en tanto que son una forma de tomar y devolver de forma circular el agua del río al río de forma eficiente, se convierten en corredores de biodiversidad y en instrumentos ágiles para la extinción de incendios forestales. Además producen actuaciones sin emisiones de la obtención del agua, puesto que sigue siendo por gravedad, es decir un sistema de regadío perfectamente descarbonizado y circular", concluyen los defensores del pantano.

Organizaciones partidarias del derribo

Por otro lado, la asociación 'El Mijares de no se toca', partidaria del derribo de la central para facilitar la regeneración ambiental del río, informa de que "más de 50 organizaciones apoyan la eliminación de la presa de Los Toranes y la rehabilitación fluvial del río Mijares en Teruel." Entre los partidario de la eliminación del embalse, figuran Aems Ríos con Vida, Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología, WWF World Wildlife Fund o Greenpace.