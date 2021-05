El viaje (circular) a ninguna parte

Rotonda: construcción vial diseñada para facilitar el flujo de tráfico en las intersecciones entre carreteras y reducir el peligro de accidentes. Se caracteriza porque los tramos que en él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central.

Circulación rotatoria, ahí está la clave. Que se da vueltas alrededor de algo. Y en esta rotonda de Valderrobres, lo que se dice dar vueltas es francamente difícil.

Una ciudadana que pasó este fin de semana por la zona se fijó en esa peculiar infraestructura vial situada a las afueras del municipio, y no dudó en preguntarse cómo se hace para circular por ella sin estamparse contra una construcción de planta cuadrada y unos cuantos metros de altura que se alza en mitad del trazado. “Tengo carnet de conducir desde hace más de 20 años, pero esta rotonda no sé cómo hacerla”, aseguraba. Una vez hecha la pertinente consulta, es el propio alcalde del municipio quien da las pistas necesarias. Y todo se reduce a una simple cuestión: tengan paciencia, rotonda en proceso.

El caso es que recientemente se ha abierto una nueva calle en Valderrobres, bautizada como Lope de Vega, que une el pueblo con la zona donde están el instituto y la guardería de la localidad turolense. Por dicha calle se puede circular con total normalidad desde hace apenas unos meses. En el diseño urbanístico se contempla la rotonda, que ya está configurada y luce sus señales preceptivas. Pero sí, solo falta borrar de la ecuación la dichosa construcción. ¿Y qué es, por cierto?

La rotonda, con la calle Lope de Vega a la derecha. Heraldo.es

“Un transformador eléctrico”, saca de dudas Carlos Boné, el alcalde interpelado. Y su dueño es Endesa, que no ha dado permiso hasta ahora para derribarlo, una vez que se ha completado el traspaso de toda la instalación a la nueva edificación que aparece detrás de los contenedores de basura y reciclaje. “Han tardado todo un año en pronunciarse, y hasta que no nos dieran el visto bueno no podíamos hacer nada”, añade. Anuncia asimismo que la empresa responsable de su derribo ya está avisada para que este se lleva a cabo lo antes posible. Entonces, con el terreno libre, la rotonda se acondicionará completamente para que cumpla su función rotatoria. En este punto, Boné insta a la ciudadana a que se pase por el pueblo dentro de un tiempo para que pueda dar vueltas a su alrededor sin miedo alguno.