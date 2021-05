Argente atrae a nuevos pobladores

El Plan de empleo de la Diputación de Teruel ha conseguido atraer a nuevos pobladores hasta la localidad de Argente. El presidente de la institución provincial, Manuel Rando, ha conocido el caso de Sergio Josa, que desde la semana pasada ocupa el puesto de operario de usos múltiples en la plantilla del Ayuntamiento gracias a los más de 10.000 euros recibidos con el programa de contratación de desempleados. Josa ha dejado Zaragoza para trasladarse a vivir a la localidad del altiplano turolense junto a su mujer y su hijo.

"Me ha encantado conocer a esta familia, a una persona cuya opción de vida está en el pueblo y aquí está ya con su mujer y su hijo, encantados. Me alegra ver que con el Plan de Empleo, que hemos duplicado este año, los ayuntamientos no solo generan puestos de trabajo sino que, además, mantienen en muy buen estado los núcleos urbanos con pequeñas obras o jardinería. Creo que vamos en la buena dirección", ha dicho Manuel Rando que ha estado acompañado durante su visita por la diputada Ana Cris Lahoz y el alcalde Francisco Ramo.

Sergio Josa ha explicado que siempre les ha gustado el pueblo “y mi mujer, Sonia, ya tenía trabajo aquí, porque es agricultora. Así que cuando se me ofreció la oportunidad de trabajar para el Ayuntamiento, había que decidir. Yo llevaba 30 años viviendo en Zaragoza, 20 años en la misma empresa de soldadura, pero ha llegado la oportunidad y creemos que es mejor para nosotros y para el niño". Sergio y Sonia valoran la libertad que ofrece el lugar para que su hijo pueda salir tranquilo por la calle, conociendo a todo el mundo. Sonia es de Argente y Sergio creció entre Escucha y Camarillas antes de irse, con 11 años, a vivir a Zaragoza. En la localidad del altiplano turolense tienen casa familiar y, aseguran, "el cambio es para mejor".

El alcalde, Francisco Ramo, ha apuntado que para un pueblo como Argente "aprovechar el dinero del Plan de empleo de la Diputación de Teruel para traer una familia al pueblo, es muy importante, más si además tienen un niño para el mantenimiento del colegio". Ha subrayado el hecho de que la familia conozca el medio rural y se ha mostrado esperanzado en que "nos irá bien a ambas partes".

La idea del Ayuntamiento es mantener contratado a Sergio Josa como operario de usos múltiples durante el mayor tiempo posible. Este año el Plan de Empleo cubrirá su contrato hasta el mes de noviembre y del mes de diciembre se hará cargo el Consistorio. "Esperamos que el año que viene continúen estas ayudas porque nos vienen muy bien para el medio rural, para tener nuestras calles limpias o nuestros jardines arreglados", ha dicho Ramo destacando también la ayuda para contratar de la Comarca Comunidad de Teruel: "entre un plan y otro podemos mantener a una persona contratada todo el año".

El presidente Manuel Rando ha destacado este caso como paradigma de "cómo las ayudas de la Diputación de Teruel ayudan a los pueblos, una forma de retener a la población y generar empleo". Ha relacionado el Plan de Empleo con otras líneas de ayuda como las que llegan a los multiservicios y a los autónomos en poblaciones de menos de 501 habitantes, ahora mismo en periodo de solicitud, destacando que en Argente residen y trabajan dos personas más que se benefician de estas ayudas y generan actividad económica.