Filip Gavenda y Víctor Rodríguez se suman a la fuga de jugadores del CV Teruel

El opuesto Filip Gavenda y el central Víctor Rodríguez se suman al éxodo de jugadores del Club Voleibol Teruel, que esta temporada solo anota en su palmarés la Supercopa, al no haber logrado llevarse la Copa del Rey y caer en la fase de semifinales de Superliga. Gavenda ha fichado por un equipo belga y Rodríguez por un conjunto francés.

Sus nombres se unen a los de otros cuatro titulares del conjunto naranja que ya anunciaron que cambian el color de su camiseta para el curso que viene. César Martín se va con el vencedor de esta temporada, el canario Guaguas, y Jordi Ramón se traslada a Alemania. También dejan el equipo turolense Milan Jovanovic y Manu Parres, que quiere dedicarse a la docencia al ser maestro de profesión.

El presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera, explica que no es la primera vez en la historia del CV Teruel que seis jugadores dejan las filas de la escuadra naranja al acabar la temporada, si bien reconoce que en los dos últimos años se ha logrado mantener el bloque principal, reduciéndose las nuevas incorporaciones a apenas 3 miembros.

La entidad deportiva tantea ya a jugadores de otros clubes de cara a posibles fichajes y mantiene conversaciones con los que han quedado en Teruel para conocer su interés por seguir en la capital mudéjar.

Sin embargo, algunas de estas gestiones tendrán que ser asumidas por la nueva junta directiva del club, para cuya elección acaba de abrir plazo la entidad. Tras la asamblea extraordinaria celebrada este viernes, el plazo de presentación de candidaturas -deberán contar con un aval mínimo de 25 socios- ha quedado fijado entre el 18 y el 23 de mayo. Del 1 al 4 de junio se podrán impugnar a los aspirantes y, finalmente, el 7 de junio tendrán lugar las elecciones entre los aspirantes.

Tras dos legislaturas, que suman ocho años de colaboración con el Club Voleibol Teruel, Ranera no ha decidido aún si aspirará, o no, a seguir al frente de la entidad. “Lo estoy madurando” ha dicho, si bien confiesa estar “a lo que me diga la nueva junta directiva que salga elegida”.

Lo que sí tiene claro el todavía presidente del CV Teruel es que esta temporada ha sido “muy dura”, con más gastos debido a la pandemia de covid -los vuelos fueron más caros al no poder reservarse con tanta antelación y el club tuvo que asumir el coste de pruebas PCR y material sanitario- y muchos menos ingresos, al no haber público en las gradas. Esta última circunstancia provocó, de rebote, que algunos anunciantes se dieran de baja.

“Atravesamos una situación complicada”, confiesa Ranera, quien explica que el club está buscando nuevos patrocinadores, pues de los recursos financieros dependerá, finalmente, la contratación de nuevos jugadores.