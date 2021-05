Fermín Hernández: "La provincia de Teruel es segura, lo de Igor el Ruso es totalmente excepcional"

Dimite como presidente de la Audiencia de Teruel y pide plaza de magistrado en la de Zaragoza. También usted se va de Teruel.

Es una dimisión instrumental, un trámite para la solicitud de una nueva plaza. Tengo la percepción de que aquí he acabado un ciclo y se impone un cambio. Pero no me voy, seguiré muy vinculado a Teruel, donde tengo mi casa y vendré cuando no trabaje.

A sus 25 años en la Audiencia –15 como presidente y 10 de magistrado– se suman otros 5 como juez de Primera Instancia e Instrucción. Le será fácil radiografiar la delincuencia en la provincia.

Es bastante moderada. No suele haber delitos graves, a salvo, claro, de casos como el de Igor el Ruso en Andorra. Lo más frecuente es el delito contra la propiedad y el de tráfico de drogas a baja escala.

Irrumpen los abusos a menores.

La sociedad evoluciona y cambia su enfoque. En los últimos tiempos los delitos sexuales salen mucho a la palestra y eso motiva que haya más denuncias. Siempre ha habido, pero pasaban más desapercibidos. No los hay en exceso.

Ha condenado a Norbert Feher, alias Igor el Ruso, a prisión permanente revisable por los crímenes de Andorra en 2017, una sentencia sin precedentes en Aragón al aplicarse por primera vez a un asesino múltiple.

Me hubiera gustado no tener que ponerla, porque significaría que no se habían producido unos hechos tan graves, los que más desde que estoy en Teruel y hace de ello más de 30 años.

¿Pudieron evitarse los asesinatos de Andorra?

Si hubo o no suficientes medidas de seguridad es una cuestión que está sub iudice. Hay ya un proceso contencioso por responsabilidad patrimonial de la Administración y ahí se dilucidará si los servicios públicos funcionaron correctamente. Más no puedo decir.

La ley fija, para la prisión permanente revisable, que a los 22 años el condenado puede aspirar al tercer grado –solo regresa a la cárcel para dormir–. ¿Cabe pensar en una reinserción con Igor el Ruso?

Siempre hay que pensar en esa posibilidad. Una persona puede evolucionar mucho, aunque, la verdad, su personalidad parece poco propicia a llegar a ese punto.

Muchos se preguntan por qué no cumple la pena en Italia, donde ya está condenado por dos asesinatos a cadena perpetua, evitando gastos y riesgos.

Italia lo ha reclamado y he oído que Feher quiere cumplir allí la condena. Los gobiernos y el Ministerio de Justicia tendrán que decidir si se queda o se traslada.

¿Han valorado la posibilidad de que intente fugarse?

Sí, sí. Riesgo de fuga, evidentemente, lo tiene, por eso está clasificado en primer grado penitenciario. Además, puede atacar a otras personas.

Confesó la muerte del ganadero y los dos guardias civiles y los forenses lo declararon imputable. ¿Eran precisos 6 días de juicio?

La vista fue muy larga porque había 60 testigos y peritos y ocho acusaciones más la defensa. Todas las partes quisieron sacar jugo de los testimonios. Estoy satisfecho de cómo salió todo. Por esos días se daba como noticia excepcional que el juicio en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd se transmitía en streaming, algo que aquí ya hicimos en enero de 2020, en la vista por el tiroteo de Feher en Albalate del Arzobispo. Estamos, en ese punto, bastante avanzados.

¿Feher es insolvente. ¿Quién pagará los más de tres millones de euros de indemnizaciones?

Si el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado llega a buen fin y se estima que funcionaron mal los servicios públicos, el Estado tendrá que pagar una indemnización, no sé si esa misma, u otra.

¿La provincia es segura? La despoblación permite actuar al delincuente con impunidad.

Sí, es segura. Lo de Igor el Ruso es algo totalmente excepcional. En la historia de Teruel no se ha producido nunca un suceso así. Es cierto que en una zona tan despoblada y con tantos kilómetros cuadrados se puede producir un hecho porque no se puede vigilar todo. Pero no hay una delincuencia tan grave que requiera permanentemente una fuerza dedicada a reprimirla, sería malemplear efectivos. ¿Cuántos Feher hay en España? probablemente uno o quizá otro en otro lugar.

Premiado por la prensa

El primer galardón que en los inicios de los años 90 concedió el colectivo de periodistas de Teruel a la fuente informativa más colaboradora con el sector fue para Fermín Hernández. El magistrado se llevó el premio ‘Enseguida se pone’, en contraposición al de ‘No sabe, no contesta’, con el que se distinguía negativamente a las autoridades reacias a atender a la prensa. La condecoración era bien merecida, pues, como relata el propio Hernández, él mismo luchó por acabar con el hermetismo que rodeaba por aquel entonces el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Tras más de 30 años en los juzgados turolenses, ha solicitado una plaza en la Audiencia Provincial de Zaragoza y el cambio le produce una sensación agridulce. “A mí me da pena dejar esta casa, porque llevo muchos años en ella, pero, por otro lado, tengo ilusión por empezar un nuevo camino”, explica. Admite que los casos que juzgue en la capital aragonesa “no serán del todo muy distintos a los de Teruel, aunque en parte sí, porque se trata de una ciudad más grande y con otro tipo de delincuencia”.