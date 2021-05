El concurso de traslados de médicos en Aragón y la preferencia de los profesionales sanitarios por los hospitales más grandes sitúan al Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del hospital Obispo Polanco de Teruel al borde del cierre.

De los tres especialistas que integran el equipo de esta unidad, el próximo mes de junio quedará solo uno. La jefa del Servicio, Teresa Lahoz, se va a Zaragoza tras conseguir plaza allí y uno de sus compañeros se muda a Valencia. El profesional que se queda, y que es interino, también habría manifestado su intención de cambiar de destino, pero desde el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón señalan que están intentando que este especialista continúe en Teruel, ofreciendo para ello una oportunidad laboral a su pareja, igualmente profesional de la medicina.

La situación es muy preocupante. Fuentes de Otorrinolaringología advierten de que con un solo médico no se podrán realizar intervenciones quirúrgicas de esta especialidad, pues hacen falta para ello dos profesionales, por lo que lo más probable es que haya que derivar operaciones a hospitales de Zaragoza. Los otorrinos son también quienes diagnostican tumores de cabeza y cuello, así como los que atienden las urgencias de esta rama médica por la mañana y por la tarde, servicios que se verán afectados por la falta de especialistas.

Alertan, además, de que la crisis de ORL hará “tambalear” a otros servicios del Obispo Polanco. Según explican, son los otorrinos quienes realizan traqueotomías a los enfermos más graves de la uci que lo precisan, una intervención que ha sido esencial en los peores momentos de la pandemia de coronavirus. Los otorrinos, por otro lado, apoyan a los anestesistas en casos de intubación compleja, son reclamados por los pediatras para asistir a niños con enfermedades de nariz, garganta u oído y son parte activa en la atención a enfermos oncológicos con patología en cabeza y cuello.

La jefa del Servicio, Teresa Lahoz, confiesa que se va a Zaragoza “agotada física y psicológicamente” tras haber tenido que trabajar en muchos periodos sola. Recuerda que en 5 años ha tenido 11 compañeros, debido a que, con mucha frecuencia, los especialistas permanecen en Teruel unos meses y luego se van. “Yo quisiera quedarme en Teruel, pero no en estas condiciones. Si no me traslado, sé lo que me espera: todo el verano sola”, lamenta.

Lahoz reclama a la Administración sanitaria la aplicación de “incentivos” para que los médicos acudan a trabajar al hospital Obispo Polanco. "Si no se adoptan medidas para fijar a los médicos en Teruel, en 10 años la mitad de los servicios estarán cerrados y en 20 años, lo estará el hospital entero", sostiene. Advierte también de que un solo especialista no podrá ver a los 600 pacientes que ahora se reparten cada mes los tres otorrinos. “Los enfermos irán a la lista de espera, hasta que les toque el turno”, afirma.

La gerente del Salud en Teruel, Perla Borao, descarta, no obstante, que el Servicio de ORL pueda cerrarse. Explica que está a la espera de conocer con exactitud los huecos que quedan al término del concurso de traslados y cuenta con poder llenar esas plazas con médicos residentes que han terminado su formación en la especialidad. Para el caso de que estos jóvenes profesionales no quieran trabajar en Teruel, Borao planea realizar contratos mixtos entre hospitales, es decir, que el Obispo Polanco y el Miguel Servet de Zaragoza “compartan” especialistas, pues se entiende que para los residentes es un “aliciente” seguir vinculados al Servet, donde han recibido la formación práctica.