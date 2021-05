El exalcalde de Escucha Luis Fernando Marín, exculpado de una denuncia de abusos sexuales

El exalcalde de Escucha Luis Fernando Marín ha quedado exculpado de la denuncia de abusos sexuales presentada a finales de 2019 por su empleada del hogar en aquel momento, de acuerdo al auto de la Audiencia Provincial de Teruel que ratifica el archivo de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción de Calamocha. El auto de la Audiencia, ante el que no cabe recurso, recuerda que la causa se basaba únicamente en el testimonio de la denunciante, que es "manifiestamente insuficiente" para imputar el delito "contra la libertad o indemnidad sexual".

La resolución judicial señala que el informe del Instituto de Medicina Legal no detectó en la denunciante "lesiones de ningún tipo (físicas o psíquicas) que puedan asociarse a su relato ni secuelas". También señaló que la madre de la supuesta víctima explicó que, cuando esta regresaba de trabajar, no presentaba "ningún síntoma, volvía con normalidad". El juez también considera "inexplicable" que la empleada del hogar no resolviera su contrato con Luis Fernando Marín tras sufrir los supuestos abusos y que acudiera a la consulta de Marín –médico titular de Escucha– "incluso después" de haber interpuesto la denuncia. Además, el relato de los hechos que ofreció "no está suficientemente contextualizado".

Luis Fernando Marín ha mostrado este sábado alivio por la desestimación de la denuncia, que le puso "en la picota" y le hizo pasar una experiencia "terrible" que, según ha indicado, ha condicionado su trabajo como médico, además de su vida personal. Marín ha criticado que la noticia de su denuncia trascendiera a los medios de comunicación antes de que la Guardia Civil se la comunicase a él, que estaba ese día de guardia médica. A su juicio, hubo "intereses políticos detrás" del asunto, que le "destrozó" la vida.

Luis Fernando Marín, que fue elegido alcalde en 2019 en las filas de Cs, fue desbancado de la alcaldía el pasado noviembre con los votos de sus excompañeros de partido y los de CHA. También fue alcalde de Escucha por el PSOE anteriormente, hasta que en 2007 fue inhabilitado judicialmente por utilizar información que conocía por su trabajo como médico para atacar a un oponente político.