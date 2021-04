La Sierra de Albarracín rechaza el plan del Ayuntamiento de Teruel para trasladar el principal acceso a la comarca

La propuesta del Ayuntamiento de Teruel para eliminar el tramo inicial de la carretera A-1512 –los siete kilómetros comprendidos entre la N-234 y el enlace con la carretera de acceso al aeropuerto– para generar una extensa plataforma logística que uniría Platea con el complejo aeroportuario tropieza con el rechazo frontal de la Comarca de la Sierra de Albarracín, que tiene en esta vía de titularidad autonómica su principal acceso.

Los presidentes de la Comarca de la Sierra de Albarracín y de la Comunidad Histórica de Albarracín, Inocencio Martínez y Benito Lacasa, respectivamente, manifiestan su rotunda oposición a la sustitución de los siete kilómetros iniciales de la A-1512 por un trazado alternativo que discurriría por el noroeste del aeropuerto hasta volver a entroncar con la N-234 porque obligaría a los vecinos de la comarca a dar un rodeo de seis kilómetros para desplazarse a la capital turolense.

El proyecto de cambiar el trazado de la A-1512 que presentó el pasado día 8 la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, figura en la alegación formulada por el Ayuntamiento de Teruel al estudio informativo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. La propuesta plantea suprimir el tramo de arranque de la A-1512 para configurar así una extensa plataforma logística e industrial que abarcaría desde el polígono la Paz hasta el aeropuerto dotada de acceso intermodal, con conexión por carretera, tren y aeropuerto.

Sin embargo, la ambiciosa iniciativa municipal choca con los intereses de la Sierra de Albarracín, que denuncia un alargamiento del viaje entre esta comarca y la capital turolense, una circunstancia que puede complicar la vida de los residentes, muy vinculados a la capital en aspectos laborales y de servicios, y que alargaría el viaje de los turistas procedentes de Teruel.

El presidente de la Comarca de la Sierra de Albarracín, Inocencio Martínez, afirma que la iniciativa del Ayuntamiento de Teruel es "muy perjudicial" para la zona al alejarla de la capital. A su juicio, "agravaría" la despoblación en lugar de combatirla. Adelanta que si la propuesta sigue adelante propondrá al pleno comarcal un acuerdo de oposición, aunque muestra su confianza en que la DGA, titular de la A-1512, «no entre en el juego» del Consistorio turolense.

Martínez pide al consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, que "tenga en cuenta" los intereses de los pueblos de la Sierra de Albarracín y adelanta que le trasladará su rechazo formal al trazado alternativo. El presidente comarcal considera injustificado cambiar el trazado de la A-1512 en previsión de un hipotético crecimiento de Platea.

"De entrada, no me gustan", fue la valoración del presidente de la Comunidad Histórica de Albarracín, Benito Lacasa, sobre los planes del Ayuntamiento de Teruel respecto de la A-1512. Recuerda que la carretera es de carácter autonómico y su trazado no debería modificarse "por un interés local". Lacasa dice que prolongar el viaje entre la comarca y Teruel "afectaría a la accesibilidad de mucha gente" e instó a la DGA a "velar por los intereses de todos los usuarios de la carretera".

El alcalde de Gea de Albarracín –la primera localidad a la que llega la A-1512 desde Teruel–, Santiago Rodríguez, califica la propuesta de Teruel de "barbaridad" por alargar el viaje desde el pueblo hasta la capital y se muestra "preocupado" ante la posibilidad de que salga adelante. Añade que puede disuadir de residir en los pueblos de la comarca a personas que trabajen en la ciudad. Adelantó que el Ayuntamiento de Gea "trasladará" a la DGA su oposición a la modificación del trazado de la A-1512 y que pedirá el mismo pronunciamiento de la Comarca de la Sierra de Albarracín.

El alcalde de Albarracín, Michel Villalta, se muestra más cauto y dice "entender" el interés del Ayuntamiento de Teruel respecto de una propuesta que aceptó "valorar".

El consejero de Vertebración del Territorio, en una reciente visita a la ciudad, fue evasivo sobre la propuesta del Ayuntamiento. José Luis Soro dijo que habrá que esperar a la respuesta del Ministerio de Transportes a la alegación que incluye el trazado alternativo para la A-1512. Soro recalcó, no obstante, que esta vía es "absolutamente prioritaria para la DGA" y figura en uno de los dos itinerarios de la provincia incluidos en el plan extraordinario de inversiones en trámite, dotado con 500 millones a ejecutar en dos años.