La Policía Local de Teruel utilizará un dron para evitar celebraciones multitudinaria en el Sermón de las Tortillas

Las policías Local y Nacional realizarán un despliegue específico que incluirá a todos sus efectivos con motivo de las próxima fiestas del Sermón de las Tortillas de Teruel, que se celebrará el próximo 6 de abril. El operativo, con cerca de 150 agentes, incorporará la utilización de un dron para vigilar desde el aire que no se produzcan aglomeraciones o reuniones de más de seis personas en chalés, huertos o terrenos así como que se respeten el resto de normas de prevención de contagios por lo covid-19.

La Junta Local de Seguridad de Teruel, reunida este lunes, ha definido el operativo que se pondrá en marcha con motivo de las próximas fiestas de la Semana Santa y, en particular, del Sermón de las Tortillas, una fiesta local de la capital que se caracteriza por las salidas al campo de familias y grupos de amigos para hacer comidas campestres.

La alcaldesa, Emma Buj, ha adelantado que habrá una vigilancia especial y más intensa en el parque de Fuente Cerrada, a las afueras de la ciudad y uno de los parajes más concurridos tradicionalmente con motivo del Sermón. Buj ha aclarado que el parque estará abierto, pero los usuarios deberán respetar las normas anticovid, como no formar grupos de más de seis personas no convivientes, mantener la separación de seguridad entre grupos, no organizar bailes ni cantar. La alcaldesa instó a los turolenses a ser responsables y no relajarse para mantener los bajos niveles de contagio actuales.

El subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, ha añadido que la Guardia Civil complementará el dispositivo de las policías Local y Nacional con controles de alcoholemia en los accesos a la ciudad. Ha adelantado que también se vigilará que no se realicen desplazamientos desde otras comunidades que vulneren el confinamiento perimetral de las automonías.