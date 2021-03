La Fiscalía denuncia que los dos perros ahogados en el pantano de Teruel tuvieron una muerte cruel

Atados por sus cuatro patas y arrojados al pantano del Arquillo de Teruel con una piedra sujeta a su cuello por una cuerda. Así perecieron a mediados del año pasado los perros Kira y Kiko, de poco más de un año de edad, una muerte que el fiscal Jorge Moradell ha calificado este martes de "cruel" en el juicio celebrado por esta causa.

En el banquillo de los acusados se ha sentado la dueña de estos dos animales, Gladis M. Q., quien ha argumentado que ella dio los perros a un hombre sin conocer las intenciones de este y que supo, poco después, por la Policía, que los cuerpos de los dos canes habían sido hallados en el embalse.

Al final de la vista, la mujer ha estallado en sollozos y ha afirmado que nunca hubiera entregado a nadie las mascotas de haber sabido que esa persona iba a matarlas. Según ha relatado, el hombre que se quedó con los perros acudió a la llamada que ella hizo a través de diversos anuncios en una página web en la que comunicaba que regalaba a los animales.

Tanto el fiscal como la asociación protectora de animales de Cádiz 'Uno más' -personada como acusación particular- de la que los perros salieron en adopción, consideran que Gladis M. Q. es responsable de un delito de maltrato animal. Mientras el Ministerio Público pide que sea condenada a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 6.000 euros para la sociedad animalista, esta solicita una pena de 3 años de cárcel.

A juicio de la Fiscalía, existen suficientes indicios para pensar que Gladis, o alguien de su círculo cercano a instancias de ella -ya que esta parte entiende que de otro modo los perros no se hubieran dejado atar a una piedra- provocaron la muerte de los canes arrojándolos al pantano.

Considera el fiscal que la mujer tuvo conocimiento en todo momento de que los perros habían muerto, pues no se sorprendió de ello cuando miembros de la protectora de animales la llamaron tras conocer el trágico final de las dos mascotas para preguntarle qué había ocurrido.

La portavoz de 'Uno más', María del Mar Bertal, que ha declarado desde Cádiz por videoconferencia, ha calificado los hechos de "matanza" y " asesinato" y ha acusado a Gladis de incumplir las condiciones de la adopción, que establecen que los perros deben ser devueltos a la asociación si el adoptante no puede hacerse cargo de ellos.

Sin embargo, la abogada de la defensa, Ascensión Borque, ha pedido para su representada la absolución al entender que las pruebas practicadas no acreditan que fue su cliente quien mató a Kira y Kiko. "Ha habido una insuficiencia probatoria patente", ha dicho en el juicio, puntualizando que no llegó a hacerse una necropsia de los perros que hubiera aportado datos clarificadores. Ha subrayado que Gladis no pudo atar los perros a una piedra y tirarlos al embalse porque en las fechas en que se sitúan los hechos estaba embarazada y había perdido movilidad y ha cargado contra 'Uno más' al decir que si la asociación hubiera realizado un seguimiento más exhaustivo de los cachorros "se hubiera enterado de los problemas". "El error de mi cliente fue confiar en la persona que se los llevó", ha manifestado Borque.