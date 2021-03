Ramón Fuertes defiende su gestión para paliar el impacto de la crisis en las pymes desde el Ayuntamiento de Teruel

El concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes, se ha reunido recientemente con el presidente de Teruel Empresarios Turísticos (TET), Roche Murciano, con el objetivo de poner en común las acciones llevadas por ambas instituciones para apoyar al sector de la hostelería y seguir cooperando en políticas que impulsen la actividad económica de la ciudad, salven empresas y ayuden a los autónomos y pymes turolenses. Fuertes ha subrayado que el Ayuntamiento “está cumpliendo con los autónomos y pymes de la ciudad” porque está destinando “todos los recursos económicos, técnicos y humanos disponibles para ayudarles en los momentos más duros”.

Fuertes ha recordado que el Ayuntamiento suprimirá las tasas de terrazas a los bares y restaurantes y está trabajando en nuevas líneas de ayudas para los establecimientos que no cuenten con ella. El Consistorio invertirá los remanentes municipales en más ayudas directas a pymes y políticas para incentivar el consumo.

Además, la Concejalía de Empresas y Autónomos lanzará próximamente unos nuevos bonos para gastar en hostelería y comercio y en los que, en colaboración con Endesa, invertirá 100.000 euros para incentivar el consumo en los establecimientos locales. A estas medidas hay que sumar una línea de ayudas para financiar los intereses de los préstamos ICO a los autónomos o las subvenciones para la compra de filtros Hepa y medidores CO2 en bares y restaurantes.

Asimismo, ha destacado la “encomiable” labor que está realizando durante la pandemia esta asociación, así como el resto de entidades como Cámara, CEOE, Centro Comercial Abierto, ACEST o Asempaz; al tiempo que ha valorado “la coordinación constante” entre el Ayuntamiento y todos los agentes implicados en el comercio y las empresas locales.

“Desde el minuto uno de pandemia apostamos por aunar esfuerzos para combatir unidos esta crisis. Tanto las asociaciones empresariales y comerciales como el Ayuntamiento estamos contentos del trabajo realizado estos meses para salvar empresas y relanzar nuestra economía. Estas entidades son parte fundamental en las políticas que lleva a cabo la Concejalía de Empresas y así va a seguir siendo porque necesitamos ir todos a una”, ha aseverado.

El edil ha remarcado que el Ayuntamiento de Teruel ha destinado todos los recursos posibles a ayudar a los autónomos y empresas locales y ha sacado adelante iniciativas muy demandadas durante mucho tiempo como la creación del espacio de coworking para apoyar y asesorar a los emprendedores o el Marketplace 44calles.com, la plataforma digital de venta online en la que se pueden adquirir directamente los productos de todos los comercios y negocios turolenses. El objetivo del Consistorio es ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad a crear un nuevo canal de venta que les permita aumentar sus ingresos y a competir con otras plataformas de internet.

Este intenso trabajo también ha permitido crear el Pacto Local por el Empleo en Teruel, una herramienta fundamental para impulsar la actividad económica en la ciudad que tiene como base la colaboración público-privada y entre instituciones. El documento, firmado por el Ayuntamiento de Teruel, CEOE/ CEPYME, Cámara de Comercio, UGT y CC. OO., recoge algunas medidas ya en marcha como formación para autónomos y pymes, un concurso de ideas tecnológicas, un espacio de coworking, talleres de empleo dirigidos a sectores estratégicos, planes formativos junto a sindicatos y organizaciones empresariales, colaboraciones con el campus de Teruel para retener el talento o impulsar la digitalización del comercio. El Ayuntamiento de Teruel y los agentes sociales han comenzado a perfilar un plan conjunto para atraer empresas a la capital y a poner en marcha las siete mesas sectoriales que permitirán encauzar de forma más efectiva multitud de políticas para fomentar el empleo.

En ese sentido, Fuertes ha remarcado que el Consistorio “ha puesto toda la carne en el asador para apoyar a los autónomos y pymes”, gastando todo el dinero disponible de otras partidas para ello. En estos meses, el Ayuntamiento ha repartido 351.500 euros en ayudas a la contratación a 113 empresas locales que han creado un total de 151 nuevos contratos en la ciudad de Teruel.

Durante este año de pandemia, el Consistorio también puso en circulación 20.000 euros en bonos de reactivación económica, lo que ha provocado un consumo de más de 100.000 euros en el comercio local en el peor momento de la crisis económica. Este portal ha aglutinado a más de 5.000 usuarios y 16.000 páginas visitadas.

En los meses de confinamiento, la Concejalía de Empresas también llevó a cabo la iniciativa ‘Volveremos si tu vuelves’, un escaparate virtual para las empresas turolenses que cerró el año con 84 comercios adheridos y un total de 7.609 bonos de descuento descargados. Otras actuaciones que han favorecido la actividad económica han sido los talleres de formación junto a CEOE, que permitieron encontrar trabajo a 11 turolenses y adquirir formación a casi 200 parados y autónomos o el traslado del mercado ambulante de los sábados al Ensanche, que ha sido un éxito por la mayor afluencia de público y el aumento de puestos y volumen de ventas.

Por todo ello, Fuertes ha asegurado que el Ayuntamiento “cumple con los autónomos y pymes”; al tiempo que se ha comprometido a seguir priorizando “las ayudas y políticas que permitan salvar empleos y familias, dejando a un lado las cuestiones burocráticas menos urgentes. “Los trámites en la administración son lentos, pero no hemos parado de trabajar ni un minuto. No ha habido ni un día en el que no hayamos estado preparando un proyecto, gestionando una línea de ayudas o sacando adelante iniciativas para reactivar la economía. Estamos haciendo todo lo posible y más con los medios a nuestro alcance”, ha concluido.