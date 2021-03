Beamonte se desmarca de la invitación de García Egea a los militantes de Cs para que se pasen al PP

El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, se ha desmarcado este miércoles en Teruel de la 'opa hostil' lanzada por el secretario general del partido, Teodoro García Egea, que invitó a los militantes de Ciudadanos a pasarse a las filas populares. Beamonte ha señalado que, en Aragón, la relación entre PP y Cs es "buena" y de "absoluto respeto".

El dirigen popular, que ha presidido la reunión del Comité de Dirección del PP de Teruel, ha agregado que los populares aragoneses no tienen ningún interés en "deteriorar la estabilidad institucional". Ha añadido que, aunque el PP es una formación de "amplio espectro" ideológico en la que caben desde socialdemócratas a conservadores pasando por liberales, el partido "no va a desestabilizar a nadie ni nada porque eso solo contribuye a la desafección ciudadana".

El presidente del PP ha alertado hoy de la "desidia y de la pérdida de tiempo" del Gobierno de Aragón que, cuando se cumple ya un año de la crisis generada por la pandemia, “sigue anunciando ayudas y planes que no llegan generando un vacío de gestión real que está perjudicando gravemente a los aragoneses”.

Es una de las advertencias que ha hecho el presidente del PP-Aragón en declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión del Comité de Dirección de Teruel, donde se ha vuelto a poner de manifiesto las consecuencias de esta crisis que deja en Aragón 3.370 fallecidos, más de 87.000 en paro, más de 16.000 en ERTE, “generando una emergencia sanitaria que nos ha llevado a una emergencia económica que está desembocando en una emergencia social”.

Durante la reunión se ha analizado también la situación en la provincia de Teruel, donde el número de desempleados ha crecido un 40% respecto al año anterior, con 2.246 desempleados más, y con 411 fallecidos por covid. Cifras que, a juicio de Beamonte, requieren de una actuación más que urgente porque “dejar pasar el tiempo, como hace el Gobierno de Aragón, está generando un daño tremendo al conjunto de los aragoneses”.

Beamonte ha criticado que al Gobierno del PSOE “se le llene la boca hablando de transformación de nuestra economía mientras es incapaz de poner en marcha ninguna iniciativa transformadora real para Teruel”. “La realidad es que, si los últimos años de este Gobierno han sido dañinos para el conjunto de esta provincia, lo que está ocurriendo ahora sólo puede calificarse de demoledor, ya que a las dificultades de la España interior se suman las de la pandemia sin que el PSOE demuestre el mínimo interés por revertir la situación”, ha denunciado.

Beamonte ha criticado los problemas en la sanidad turolense que se han incrementado lejos del refuerzo necesario de la atención primaria o la situación de los hospitales de Alcañiz y de Teruel.

"Anuncia 10.000 millones la ministra que ha sido incapaz de afrontar el problema de Andorra"

Dos años después del cierre de la central térmica de Andorra tampoco se sabe nada del convenio de transición justa, “demostrando una vez más su incapacidad de avanzar en nada salvo en su desmantelamiento”, ha criticado. Y, en relación al anuncio de la ministra Ribera de destinar más de 10.000 millones a la lucha contra la despoblación, se ha preguntado: "¿Qué podemos esperar de una ministra que después de tiempo no ha sido capaz de concretar la situación de Andorra?" Beamonte reclama que se cuantifiquen económicamente estos fondos y cuáles van a ser sus destinatarios porque nos hace sospechar que, al igual que el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Sánchez sigue instalado en la estrategia del anuncio constante cuando de lo que “debería de preocuparse es de no dejar solas a las Comunidades Autónomas y de no agitar la política española generando un clima de inestabilidad”.

Así, también ha puesto el foco en la despoblación “con un Gobierno que sólo organiza foros y comisionados y da pasos para la desvertebración, no para la vertebración. La gota que colma el vaso es que ahora se escuden en que no es su competencia para finiquitar con los servicios ferroviarios. Lo hacen sin ningún empaño, creando otra dificultad a los turolenses. A esto se suma que son incapaces de hacer una reordenación del transporte en esta provincia. Y todo esto ahoga y dificulta las posibilidades de los turolenses”, ha advertido.

Consciente de todo ello, Beamonte ha reclamado introducir baremos de discriminación positiva para los territorios que sufren la despoblación en el reparto de fondos europeos y en las ayudas para los sectores afectados.

Y frente a la desidia e incapacidad manifiesta del Gobierno de Aragón, ha puesto en valor "la capacidad del Partido Popular en Teruel y en Aragón para trabajar desde la seriedad, la solvencia y la capacidad de gestión como está demostrando la alcaldesa de Teruel que sin haber recibido un euro de ninguna institución está apoyando a los turolenses, porque es lo que corresponde y por es lo que debe hacer quien está al frente de una institución”.