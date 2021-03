Anulan dos sanciones por jugar al fútbol en una calle de Andorra durante el confinamiento

El juzgado Contencioso Administrativo de Teruel ha anulado la sanción a dos de los cinco andorranos multados con 5.400 euros cada uno por saltarse el confinamiento para jugar un partido de fútbol en la calle sin medidas de seguridad durante el estado de alarma el día 12 de abril de 2020. Estos dos vecinos recurrieron el castigo y el juzgado turolense les ha dado la razón.

La sentencia establece que los hechos que cometieron los dos andorranos que han recurrido no fueron una desobediencia a la autoridad tal y como se entiende legalmente ya que en ningún momento hubo una orden directa de una fuerza del orden público para que dejaran de jugar al fútbol y regresaran a sus domicilios.

Las denuncias administrativas de 5.400 euros les llegaron después de que la Guardia Civil y la Policía Local de Andorra les identificara porque uno de los participantes en el partido de fútbol colgó un vídeo en la red social Facebook. "Es una sentencia muy bien fundamentada jurídicamente y muy bien motivada. El poder judicial corrige los abusos que ha cometido el poder ejecutivo desde que comenzó el estado de alarma. No se valoraron los hechos, solo el derecho", apunta el abogado andorrano David Pérez Royo, que ha defendido el caso.

En su escrito, la juez de Teruel afirma que la tipificación de "infracción grave" por la que fueron multados los vecinos es "contraria a derecho", ya que resulta opuesta "a la inequívoca y reiterada interpretación del concepto de desobediencia, tanto en el ámbito de la infracción administrativa como del correlativo delito".

Recuerda que una infracción grave está tipificada en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/ 2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que califica como tal "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación". La sentencia es firme y no cabe recurso.

El abogado de dos de los sancionados impugnó el expediente alegando que sus defendidos "no tenían intención de incumplir la ley, que no fue un hecho continuo ni persistente porque solo permanecieron en la calle unos minutos, que carecen de antecedentes y que no hubo desobediencia a la autoridad porque no se desobedeció a los agentes, quienes no tuvieron conocimiento directo sino por un video colgado en redes sociales". Además, no hay constancia de cómo fueron identificados.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 12 de abril del año pasado cuando los implicados jugaron al fútbol en la calle sin adoptar medidas de seguridad, manteniendo contacto entre sí y llamándose por su nombre. Fueron difundidos en Facebook, pero las fuerzas de seguridad también tuvieron constancia por varias llamadas de los vecinos.