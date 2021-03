El Ayuntamiento de Olba considera inasumible el proyecto de riego alternativo a Los Toranes y cuestiona su presupuesto

El Ayuntamiento de Olba considera inasumibles los presupuestos de la propuesta de bombeo desde el río Mijares que ha lanzado la asociación 'El Mijares no se toca' como alternativa para garantizar el riego desde la acequia del Diablo sin la presa de Los Toranes, que nutre actualmente la acequia pero sobre la que hay dictada una orden de demolición al haber caducado la concesión hidroeléctrica que la propició.

El Consistorio, en su escrito de respuesta al informe de de 'El Mijares no se toca', cuestiona el presupuesto de la alternativa de bombero, que funcionaría mediante energía solar, por considerar que no es realista al no incorporar una balsa de almacenamiento, el solar para emplazar la planta fotovoltaica y la redacción de proyectos. Considera, además, que debería contemplarse una obra para derivar el agua hasta las bombas fuera de la zona más expuesta a las riadas del Mijares y canalizaciones secundarias hasta las parcelas.

Según los cálculos municipales, la propuesta seleccionada en el informe para el riego alternativo a Los Toranes -el documento contempla cuatro opciones- tendría un coste real "superior a los 300.000 euros".

El informe de 'El Mijares no se toca', que "aconseja" ejecutar la alternativa 3 por considerarla la "más fácil de realizar y a futuro, de mantener", fija su coste de ejecución en 239.143 euros. Las alternativas 1 y 2, que relega en beneficio de la 3, costarían 326.171 y 177.071 euros, respectivamente. El documento, encargado por la asociación, ha sido redactado por Lloder Group, un equipo de ingeniería.

La valoración municipal sobre el estudio advierte de que el Ayuntameinto "escuchará" a la comunidad de regantes de Olba para determinar si la propuesta de 'El Mijares no se toca' es viable y adelanta que "apoyará" a este colectivo en busca de soluciones que garanticen el riego.

El escrito municipal, firmado por el alcalde, Federico Martín, advierte de que si la solución para el riego no es "eficaz, viable y sostenible" acabará "en el abandono y el olvido". El documento cuestiona también el sistema de bombeo con parada del funcionamiento por las noches porque puede propiciar los atascos en la acequia y por exigir una canalización "completamente limpia" para no frenar la velocidad de circulación del agua.

El Ayuntamiento cree que la alimentación de la acequia en horario diurno supone más costes de mantenimiento e incluso precisaría de una persona dedicada en exclusiva a garantiza la progresión del agua.

La respuesta municipal cree que el estudio de bombeo debería "complementarse" con una valoración del "coste anual de mantenimiento", que tenga en cuenta la amortización de las instalaciones.

La presa de Los Toranes, ubicada en el término municipal de Albentosa, se construyó en 1954 para alimentar una central hidroeléctrica de iberdrola, una concesión recién caducada. La comunidad de regantes de Olba aprovecha una derivación desde el pantano para abastecer a la acequia del Diablo después de que su azud de captación quedara inutilizado.