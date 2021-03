La Cuenca Minera turolense se queja de su abandono

“Si hemos de vivir aquí, queremos tener los servicios necesarios”. Este es el lema que ha impulsado en la comarca turolense Cuencas Mineras la creación de un grupo reivindicativo integrado por vecinos de Utrillas y Montalbán que bajo la denominación ‘Movimiento de Acción Rural’ se ha propuesto trasladar las demandas de la gente de los pueblos pequeños “allí donde haga falta”.

La zona contaba con más de 10.000 vecinos cuando la minería y la central térmica de Escucha estaban en pleno apogeo, en los años 60 y 70 del siglo XX, pero ahora suman apenas 6.000 habitantes que echan en falta diversas prestaciones, infraestructuras de comunicación y proyectos que aseguren el futuro del territorio.

El colectivo, con una decena de integrantes, echó a andar a principios de este año y ya ha participado, organizando una caravana con hasta 70 coches por los municipios, en la reclamación ciudadana por la reapertura de la oficina de la Seguridad Social en Montalbán, un objetivo conseguido. En la actualidad, está inmerso en lograr que en el centro de salud de Utrillas se cubran las tres plazas vacantes de médicos que existen ahora.

“Si los médicos no quieren venir al medio rural, habrá que buscar una solución. No se legisla bien", sostiene Elena Ibáñez, miembro del Movimiento de Acción Rural. "En Finlandia -continúa-, durante los dos primeros años de trabajo, los profesionales sanitarios van allí donde les manda la Administración. Según afirma, la falta de recursos humanos en sanidad se está traduciendo en "esperas y retrasos" en la atención. “La población aquí está muy envejecida y necesita ayuda”, agrega. Subraya que la pandemia de covid ha puesto de manifiesto que en la zona hacen falta más médicos.

Para lograr su objetivo, están realizando carteles de protesta y pines con mensajes de reivindicación que distribuyen por los pueblos de la comarca minera. “Además, estamos llamando a todas las puertas para que nos escuchen; no podemos quedarnos callados”, afirma Ibáñez. Explica que no están pidiendo nada “que no sea justo”, ya que la asistencia sanitaria “se ha resentido”.

Desde Movimiento de Acción Rural destacan que se han encontrado con “mucho apoyo”, tanto de los ayuntamientos como de la Comarca y de la propia población. Señalan que también Teruel Existe, la plataforma reivindicativa decana en la provincia, les ha brindado su ayuda. “En esta zona de la provincia de Teruel hay un déficit gravísimo de servicios y eso lo ve todo el mundo”, señala Elena Ibáñez. “La prueba está -continúa- en que tenemos que trasladarnos para todo: para ir al instituto de educación secundaria, para ir al médico especialista y para ir a comprar”.

El grupo está integrado por cuatro mujeres y cinco hombres de distintas edades -hay dos jóvenes- y profesiones diversas, desde administrativos a cocineros, celadores de residencias o coordinadores sindicales.