Diez de las 31 especialidades médicas –prácticamente la tercera parte– que componen la cartera de servicios del hospital Obispo Polanco de Teruel tienen plazas vacantes en su plantilla de facultativos. Son en total 16 huecos que se reparten entre las unidades de Psiquiatría, Urología, Oftalmología, Neurología, Traumatología, Anestesia, Cardiología, Rehabilitación, Medicina Intensiva y Ginecología. En algunos casos, son puestos que han quedado libres al trasladarse a otro destino el profesional y en otros se trata de bajas temporales para las que no se ha encontrado sustituto.

Llama la atención Oftalmología, que de sus 7 plazas solo tiene cubiertas 4 y, de estas, dos están ahora vacías por la baja de sus titulares, lo que ha obligado a que dos especialistas de Zaragoza se desplacen a Teruel semanalmente para reforzar el servicio. Faltan dos médicos en Psiquiatría, otros dos en Ginecología, uno en Cardiología y 4 en Anestesia.

El presidente de la Junta de Personal del Obispo Polanco por el sindicato médico CESM, Jesús Martínez Burgui, reclama la realización de un "diagnóstico" que determine las causas del déficit de personal médico en Teruel con el objetivo de buscar "soluciones definitivas". Apunta que las reducidas plantillas en cada servicio obligan a los profesionales a realizar muchas guardias y que la conexión con otros hospitales más grandes, como los de Zaragoza o Valencia, debería intensificarse para que los médicos pudieran beneficiarse de un buen desarrollo profesional. Para Martínez Burgui, las plazas en el hospital de Teruel deberían hacerse atractivas con mejoras laborales y económicas así como con medidas de conciliación familiar.

El sindicalista advierte de que, si bien la calidad asistencial está siendo buena en su conjunto, la falta de especialistas hace que crezcan las listas de espera. Critica también que todavía queden servicios, como el de Reumatología, atendidos por un solo profesional, lo que complica la situación en caso de baja por enfermedad u otras circunstancias.

"No está peor que otros"

La gerente del Salud en el sector de Teruel, Perla Borao, reconoce que la falta de médicos en el Polanco no es un problema nuevo, pero afirma que este hospital "no está peor que otros centros periféricos", como el de Alcañiz o el de Barbastro (Huesca). Asegura, no obstante, que las plazas vacías se llenarán con los concursos previstos: el de traslados, el llamamiento a interinos en bolsa de trabajo y, finalmente, la Oferta de Empleo Público (OPE).