El último día de la edición virtual de las Bodas de Isabel de Segura en Teruel ha terminado con una emocionante escena de las exequias fúnebres, la muerte de Isabel de Segura y un beso final que unió el destino de los dos Amantes más allá de la muerte.

Al sepelio del joven ha asistido La familia Marcilla y amigos que acompañaban al cadáver. Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando los Almogávares del grupo Teruel Frontera han realizado los ritos fúnebres del Correr de Les Armes mientras se escuchaba La Luz del Alba del grupo Lurte.

La celebración fue interrumpida por la inesperada aparición de la joven Segura. Descompuesta, se ha acercado al cuerpo del joven y en un breve instante, el beso negado en vida provocó la muerte de Isabel, señal incontestable de un amor ahora reconocido por todos los asistentes. La actitud de D. Pedro de Azagra también es conmovedora ya que, al darse cuenta del dolor de Isabel, ha acordado dar sepultura conjunta a los dos Amantes

Tampoco han faltado las imágenes de la Encomienda Templaria Hospitalaria de Teruel mientras que los cuerpos sin vida de los Amantes eran envueltos en pétalos.

La escena ha concluido con el Romance del Ciego recitado por Jesús Cuesta, la emotiva Oda a los Amantes interpretada por Mari Carmen Torres y el Momento del Beso, a cargo de Sagrario Belenguer.

Finaliza la edición virtual de las Bodas de Isabel de Segura en Teruel Bodas de Isabel

Esta ha sido una edición muy diferente en la que han faltado las más de 90.000 personas que visitan Teruel cada año, así como las jaimas y los grupos celebrando Las Bodas de Isabel de Segura en la calle como nos tienen acostumbrados.

Para los protagonistas también ha sido una edición muy diferente ya que el calor del público y la emoción de las escenas en directo, han pasado a un frenético ritmo de rodajes pero que también les ha permitido disfrutar de la experiencia. Para ambos ha sido una experiencia “inolvidable y un privilegio haber podido dar vida a los Amantes de Teruel”.

Para la protagonista, Ana Esteban, su experiencia puede resumirse en nombres de personas, así como por el cruce de sentimientos, “agria porque me hubiese gustado estar disfrutándolo en la calle, junto a mi familia y dulce porque el proceso desde que comenzó la Partida de Diego ha sido increíble”

Para Juan Esteban, también ha echado de menos poder celebrar junto a sus compañeros el final de las Bodas “Viendo las últimas escenas me he acordado de toda la historia que lleva esta representación a sus espaldas, y estoy orgulloso de poder aportar a ella. Es cierto que verlo en el salón de una casa sin el resto de implicados, se hace raro. Pero eso no impide que nos hayamos emocionado igualmente”.

Por su parte, la directora de la Fundación Bodas de Isabel manifiesta que “todavía es pronto para hablar de cifras porque precisamente este es un contenido que se queda en la nube y se va viralizando con el tiempo. De momento, hemos iniciado la onda expansiva que ha tenido un gran recorrido y las respuestas que nos van llegando son muy positivas y gratificantes. Hemos tenido público de toda la geografía española e incluso, de Méjico, Italia y otros países. En general, nos han manifestado su sorpresa tanto por la calidad como por los matices diferentes de la leyenda” Asimismo, Esteban se ha mostrado “muy satisfecha con el resultado de esta edición virtual que consolida a las Bodas de Isabel de Segura como una recreación de gran calidad que recorre el mundo entero año tras año”.

Por último, la directora de la fundación ha querido reiterar el apoyo de los patronos, equipo técnico, actores, localizaciones, público y “al equipo de la fundación, que con su entrega y profesionalidad son capaces de materializar sueños que hacen vibrar a miles de personas”.