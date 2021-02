Empresarios del Matarraña escenifican un "entierro hostelero" con motivo del cierre de una fonda de Fuentespalda

En torno a 20 empresarios del Matarraña han arropado este lunes a los gerentes de Fonda Aparicio de Fuentespalda tras anunciar su cierre ante la acuciante falta de clientes. Los hosteleros quisieron poner de manifiesto su descontento hacia las administraciones y por ello organizaron un acto en el que escenificaron un ‘entierro hostelero’. Los empresarios han hecho un llamamiento a los gerentes y propietarios de los restaurantes y hoteles rurales del Matarraña para que acudiesen al exterior del establecimiento vestidos de negro. Durante el acto, que ha tenido lugar a las 10.00 horas, se ha procedido a la lectura del manifiesto que las asociaciones de Empresarios del Matarraña, Turismo Bajo Aragón y Maestrazgo Asociación Turística dieron a conocer a mediados de enero y a través del cual han exigido medidas concretas de apoyo.

El confinamiento y cierre perimetral de la provincia de Teruel fue una de las principales medidas que suscitaron el malestar de los empresarios, tal y como han puesto de manifiesto durante el acto. "En otras comunidades y en otros países obligan a cerrar y ayudan al empresario. Aquí nos encontramos con que no nos obligan a cerrar, no nos ayudan, pero la realidad es que vivimos en la segunda provincia más despoblada de España y no tenemos clientes", ha explicado Ana Marta Romeo, propietaria de Hotel El Convent 1613 de La Fresneda.

Los hosteleros han recordado que la provincia de Teruel lleva confinada desde finales de octubre, lo que a su juicio, provoca la desaparición de la práctica totalidad del cliente potencial de los hoteles rurales y restaurantes de los pequeños municipios del Matarraña. La provincia cuenta con 134.000 habitantes, ocupando el décimo puesto nacional en superficie, con lo que la demanda interior es insignificante. Una población a la cual hay que detraer a las ciudades de Alcañiz y Teruel, actualmente confinadas, por lo que los turolenses que pueden viajar por la provincia apenas superan las 86.000 personas. "No llegan clientes y por mucho que nos digan que podemos trabajar, no se está facturando y, en nuestro caso, no hemos podido aguantar más", ha explicado Guillermo Guzmán, gerente de Fonda Aparicio en los últimos 6 años.

Guzmán se ha sumado a la reivindicación de sus compañeros que acusan a las administraciones de no proporcionarles ayudas directas al sector. Sin embargo ha querido agradecer la disposición de sus vecinos y del consistorio.Todo ello en una localidad que cuenta con 3 establecimientos hosteleros y que en los últimos meses se había posicionado como uno de los destinos con mayor tirón en el Matarraña gracias a varias iniciativas entre las que destaca la puesta en marcha de la Tirolina Gigante. "Estamos en zonas muy despobladas, creamos empleo y generamos mucha economía a nuestro alrededor. La hostelería se ha puesto las pilas desde el primer día, somos establecimientos seguros pero no se nos tiene en cuenta", manifiesta Javier Moragrega, gerente de Hotel Restaurante La Fábrica de Solfa de Beceite.

Desde Fonda Aparicio reconocen que fue decisiva la ayuda de sus vecinos para reabrir el establecimiento tras el confinamiento de la pasada primavera y que la campaña veraniega fue muy buena. Sin embargo han recordado que el sector suma ya cuatro meses sin apenas facturación. "Los vecinos y el Consistorio nos han ayudado todo lo que han podido y estamos muy agradecidos. Pero el sector no recibe ayudas de otras instituciones y los gastos básicos siguen siendo los mismos cada mes", apunta Guzmán.

Tras la lectura del manifiesto, los empresarios ha solicitado un "mayor apoyo" por parte de las instituciones. Por ello solicitan ayudas "urgentes" al Gobierno de Aragón y exigen una nueva reunión con la Comarca del Matarraña, a la que demandaron "apoyo económico" y la puesta en marcha de distintas iniciativas enfocadas a la "salvación" del sector.