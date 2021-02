Endesa inyecta "algo de oxígeno" en Andorra, que sigue reclamando alternativas

El inicio del desmantelamiento de la central térmica de Andorra, en cuyas labores trabajan unas 30 personas que se convertirán en 70 en el próximo mes de marzo, insuflará "algo de oxígeno" en la Villa Minera, una localidad muy castigada por la pérdida de empleo debido a la descarbonización que ya comenzó con el cierre de minas hace dos décadas y terminó en junio de 2020 definitivamente con el cese de la actividad de la planta térmica de Endesa. La pandemia ha provocado retrasos pero, según ha avanzado este viernes el propio director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, la demolición del parque de carbones comenzará "de inmediato", muy probablemente en unos 15 días.

La eléctrica, además, ha planteado un proyecto de hidrógeno verde para el municipio que, en caso de que el Gobierno central priorice esta nueva tecnología con líneas de financiación que permitan hacer rentable la producción de este combustible 100% limpio, establecería sinergias con el macro proyecto de renovables que irá de la mano del desmantelamiento de la infraestructura. "Es un proyecto muy trabajado. Nos preocupa Aragón y nos preocupa Andorra", señala Montaner. Supondría una inversión de 294 millones de euros, emplearía la energía renovable del Futur-e y generaría 144 empleos en su fase de construcción y 65 en las de operación y mantenimiento.

Aunque el proyecto convertiría la localidad en un referente y propiciaría la atracción de empresas que apostaran por el uso del hidrógeno verde, en Andorra prefieren mostrar cautela ante este anuncio. "Es muy ilusionante y esperemos que salga adelante pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. De momento, con el desmantelamiento ganamos tiempo para trabajar en el resto de proyectos que tenemos encima de la mesa, algunos más avanzados y otros menos. Siempre con el objetivo de diversificar la economía y el tejido productivo para que Andorra no vuelva a verse afectada en un futuro por un problema de un sector concreto", apunta el alcalde de Andorra, Antonio Amador.

"Por el momento es una promesa más. La realidad es que los trabajadores de las subcontratas acumulan ya más de seis meses en paro", señaló el presidente del Comité de Empresa de la térmica de Andorra, Alejo Galve.

Desde la asociación empresarial de Andorra, lamentan que la pérdida de la actividad minero eléctrica siga sin resolverse. "Llevamos mucho tiempo encallados y estamos igual que hace dos años. Con muchas promesas, muchas ideas y muchos proyectos que no se materializan. Confiamos en que salgan adelante pero la gente no tiene trabajo y esa es la realidad. El pulmón de las familias se agota», aclara el presidente de los empresarios, Roberto Miguel. Con respecto a los proyectos de Endesa, es optimista. "Confiamos en Endesa, Samca... empresas. Han estado aquí siempre, son serios y no vienen a especular".

Más proyectos

Además de los de Endesa, Forestalia también ha anunciado dos proyectos pero, en este caso, no hay movimientos todavía. En 2019, esta empresa aragonesa anunció la construcción de una fábrica de pellets en Andorra y en 2020 proyectó la puesta en marcha de una planta de generación eléctrica renovable ligada a la fábrica. Ambas iniciativas supondrían la creación de en torno a un centenar de empleos directos y otros 350 adicionales en el acopio de la biomasa. Forestalia compró los terrenos en el polígono y el Gobierno de Aragón declaró la inversión de interés autonómico.

La Transición Justa, sin firmar un año después

Mientras Andorra se va apagando, los convenios de Transición Justa siguen sin firmarse. Hace un año, el Ministerio de Transición Ecológica citó en Andorra a más de ochenta personas entre representantes de entidades, asociaciones, centros de investigación, empresas e instituciones para iniciar un proceso de participación e implicar a la sociedad en la transición hacia un nuevo modelo energético. Laura Martín, asesora de Transición Justa de la propia ministra Teresa Rivera y de un elevado perfil técnico, se encargó de iniciar la jornada haciendo un diagnóstico pormenorizado del panorama de la comarca. Puso énfasis en los más de medio millar de empleos que corrían peligro en el corto plazo. "Este análisis nos compromete como administración a reconocer los impactos y a actuar. Vamos a tener que poner en marcha proyectos e iniciativas para garantizar todo ese empleo que hay en peligro", apuntó.

Tras aquella mediática reunión, los participantes plantearon sus propuestas y enviaron al Ministerio sus aportaciones. La firma de los convenios se fue retrasando y en noviembre de 2020 el Ministerio de Transición anunció que durante el proceso de la elaboración de los convenios de Transición Justa en la cuenca minera de Teruel se habían recopilado 140 propuestas e ideas de 69 agentes sociales, empresariales, políticos y económicos del territorio. En su calendario actualizado ese mes de noviembre, la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno recogía que "próximamente" se haría público el "diagnóstico definitivo" tras un proceso participativo que habría terminado el "7 de junio de 2020".

No obstante, cuatro meses después los convenios siguen sin firmar. Unos convenios que, por otra parte, no se sabe si van a incluir partidas económicas, ayudas, colaboración o más compromisos sin materializar. "Esto es lo de siempre. Muchas fotos, muchas promesas y pocos hechos. Todos los partidos nos apoyan, se manifiestan con nosotros, nos escuchan... Pero a la hora de la verdad, ninguno hace nada por ayudarnos a salir de esta situación", destaca Roberto Miguel, presidente de los empresarios de Andorra.