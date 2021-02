Denuncian que una bicicleta es más rápida que el tren que va de Teruel a Zaragoza

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril y el movimiento ciudadano Teruel Existedenuncian que las obras de mejora del Adif en la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, con un coste de 335 millones de euros, son insuficientes para hacer competitivo este trazado, que en su continuación de la capital aragonesa a la cornisa cantábrica recibe 36 veces más, es decir, 12.000 millones de euros.

Ambas asociaciones han difundido un vídeo en el que un grupo de ciclistas aficionados adelanta al tren en un tramo recto entre Calamocha y Navarrete. El convoy está empezando a recuperar velocidad al salir de un túnel limitado a 30 kilómetros por hora tras las obras que hubo que realizar después de que el pasado 23 de diciembre se produjera un derrumbe que destrozó la locomotora de un tren de mercancías hiriendo levemente al conductor.

En agosto de 2018 ya se hizo viral un vídeo en el que un tractor con sus aperos circulaba más rápido que el tren en ese mismo punto, afectado entonces por una deformación de los raíles. El problema se solventó, "pero las mejoras no se han traducido en una disminución de los tiempos de viaje", advierte Paco Gómez, portavoz de la plataforma proferrocarril.

Un tractor más rápido que el tren, el vídeo viral de Teruel Existe

Según alertan, el trazado Zaragoza-Teruel-Valencia mantiene la velocidad comercial más baja de España, 76 kilómetros por hora, pese a las obras realizadas en los últimos 15 meses. Recuerdan que de julio a octubre de 2019 se cortó la línea para acondicionarla, haciendo especial hincapié en la reforma del tramo Calamocha-Navarrete. Para Manuel Gimeno, coordinador de Teruel Existe, la Alta Velocidad que se proyectó entre Teruel y Zaragoza para circular a 220 kilómetros por hora, "es solo un espejismo si unos ciclistas pueden ir más rápido que el tren".

Gimeno y Gómez apremian a que se construya el Corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Zaragoza, Teruel y Sagunto tal y como se proyectó en 2009 por el Ministerio de Fomento, con doble vía electrificada de altas prestaciones para viajeros y mercancías.

"Podría ser tendencioso"

Fuentes del Adif consideran que el vídeo difundido por las asociaciones en defensa del tren podría ser tachado de "tendencioso", al haber sido grabado cuando el convoy apenas desarrolla velocidad por haber respetado la limitación a 30 kilómetros por hora vigente en el túnel, en el que se realizaron unas obras tras el derrumbe que todavía no tienen el visto bueno de los técnicos. "Unos metros más adelante, los ciclistas no habrían rebasado al tren, que no puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4 segundos, como si fuera un bólido", remarcan estas fuentes. Adif anuncia que en las próximas semanas, una vez inspeccionados los trabajos llevados a cabo en el túnel, se eliminará la limitación de velocidad. Destacan que el compromiso de Adif con la línea "es irreversible" y que este conlleva una gran inversión "que ya está teniendo efectos".