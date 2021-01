"En Teruel hay gente que se ha colado y no debería haberse vacunado, como administrativos o sindicalistas"

"En Teruel, hay unidades a las que no les ha llegado la vacuna y hay gente, por otro lado, que no se debería de haber vacunado, como administrativos que no están con covid o algún sindicalista que no está con covid y, sin embargo, hay servicios de oncohematología que no están vacunados, ni tan siquiera con la primera dosis".

Así de contundente se ha mostrado José María Montón, jefe de la UCI del Hospital Obispo Polanco de Teruel, en unas declaraciones este martes por la mañana en el programa ‘Buenos días”, de Aragón TV. Declaraciones realizadas el mismo día en que el Gobierno de Aragón ha decidido abrir el confinamiento perimetral de la ciudad de Huesca e intensificar las medidas restrictivas en los municipios de Teruel, Alcañiz y Calatayud debido al preocupante incremento de los casos de covid-19.

En concreto, en la provincia de Teruel se ha producido un aumento de contagios en localidades pequeñas, como Utrillas y Calamocha, por lo que se han intensificado los refuerzos en centros de salud y de la vigilancia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Teruel capital cuenta con una incidencia acumulada de 682 casos por 100.000 habitantes a siete días, mientras que Alcañiz notifica una incidencia acumulada semanal de casi 1.500 casos por cada 100.000 habitantes.

Desde el sindicato médico CESM-Aragón han asegurado que la vacunación de estas personas a las que se refiere Montón fue una situación "puntual", porque que el primer día de vacunación en el asilo de San José sobraron dosis y se llamó a unas 15 personas más. Todas, dicen desde el sindicato, eran personal sanitario.

Al hilo de las declaraciones de Montón, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha considerado que el personal sanitario no solo son médicos, sino que es "cualquier persona que esté al frente de la pandemia o que trabaje en centros sanitarios". También ha reconocido que desconoce cuáles son los motivos de la denuncia del jefe de la UCI del Obispo Polanco, aunque ha asegurado que entiende que si se tiene la constancia de que se está haciendo un mal uso de la vacuna se denuncie.

No obstante, Pérez ha señalado que desde el Gobierno de Aragón están trabajando en que en los procesos y el calendario que se ha establecido se cumpla, velando para que las dosis lleguen "realmente a quien lo necesita de manera prioritaria".