Circulación complicada en Teruel, con toda la red en nivel rojo o negro

La circulación por las carreteras de Teruel está siendo muy complicada debido a las nevadas caídas la pasada madrugada, lo que deja a toda la red de la provincia en nivel rojo (alerta máxima) e incluso algunas vías cortadas, con nivel negro.

Este el caso de las carreteras A-1511 de Santa Eulalia a Bronchales por Pozondón, y la A-2515 entre Bronchales y Cella por Monterde de Albarracín, que han alcanzado el nivel negro por los efectos de la borrasca Filomena, tal y como ha informado la Diputación Provincial de Teruel (DPT) en un comunicado.

El vicepresidente de la DPT y diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Alberto Izquierdo, ha informado de que 21 equipos, uno más que el viernes, están trabajando desde las 7.00 en las carreteras, en las que ha aumentado el espesor de la nieve.

No obstante, dado que cada una de las trece rutas dura entre hora y media y dos horas, cuando vuelven los equipos la carretera está de nuevo cubierta, ha señalado.

Izquierdo ha subrayado que tratarán de despejar todas las vías a lo largo de este fin de semana para que el lunes la red esté lo más operativa posible y que el objetivo es dejar al menos un acceso abierto en cada municipio para que se pueda usar en casos de emergencia.

Situación "complicada"

Asimismo, ha admitido que la situación es "complicada", pero ha recalcado que todas las administraciones están trabajando ahora "como una sola".

En todo caso, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y "paciencia" a la ciudadanía, a la que ha pedido que no se desplace a no ser que sea estrictamente necesario y que, de hacerlo, se provea de cadenas, ruedas de nieve, mantas y ropa de abrigo y lleven el depósito lleno, la batería del móvil cargada y una pala, que "no está de más".