Los vecinos de Torrecilla de Alcañiz hacen piña para que el dinero de la lotería se quede en el pueblo

El buen ánimo que muestra la gente de Torrecilla de Alcañiz es el mejor termómetro para comprender lo que supone que 4,2 millones de euros de Lotería de Navidad hayan ido a parar a los bolsillos de los poco más de 400 vecinos de esta localidad del Bajo Aragón y a algunos de los muchos descendientes que emigraron en su día pero que siguen vinculados a ella. Todos han hecho piña para que el beneficio se quede en este municipio, necesitado de servicios públicos y que afronta “un mal año para las olivas”, el cultivo más extendido en sus campos desde hace siglos y con el que se produce uno de los mejores aceites del mundo.

“Todo lo que pueda lo gastaré en el pueblo”, dice muy convencido Ángel Luis Pellicer, agricultor y ganadero, quien se enteró de que la fortuna había llegado a Torrecilla de Alcañiz mientras recogía las olivas en sus tierras de labor. “Este no es un buen año para nuestras oliveras y aunque en el campo estamos acostumbrados a estos golpes, que venga un premio sin esperarlo se agradece mucho”.

Parece que esta buena intención de que el premio revierta en la economía del pueblo se ha generalizado, porque los pocos comercios y servicios del municipio ya están notando una tendencia al aumento de ventas. “Hay otra alegría, la gente está más predispuesta a compartir. Ha sido un año muy duro para todos y esto nos ha dado un poco de vidilla e ilusión”, dice Sebastián Rabadán, uno de los nuevos gerentes del bar y multiservicio de Torrecilla de Alcañiz, que reabrió sus puertas en septiembre tras meses cerrado por el confinamiento por el coronavirus.

Sebastián Rabadán, gerente del multiservicio de Torrecilla de Alcañiz. Beatriz Severino

Antonio Velilla, el dueño de una de las pocas tiendas de alimentación que hay en el pueblo, no para de trabajar detrás del mostrador para dar respuesta a los numerosos pedidos que ha recibido. “Como en estas fechas no podemos juntarnos muchos comensales, la gente está optando por cenas más selectas. Tenemos los mismos clientes, pero mucho más contentos”, explica. Añade que, en su opinión, si bien ya se ve más dinamismo en el pueblo, los efectos de ese premio “se notarán más adelante”.

Junto a su mujer, Rosa Aguilar, coincide en que lo que sí se está experimentando es “la locura por el Niño”. En su tienda se vende lotería –fueron ellos los que repartieron la suerte– y con el buen sabor de boca que dejó ese quinto premio, estos días no dan abasto. “Nos llaman pidiendo décimos, pero nos es imposible atender a todos porque no hay tanta lotería como en Navidad”, dice.

No todos los vecinos son aficionados a la lotería, por lo que algunos, si bien muy pocos, se han quedado sin premio. No obstante, la idea de que, al final, los beneficios revertirán de una u otra forma en la localidad, consuela a quienes no compraron una participación. Para Sebastián Rabadán, gerente del bar y multiservicio, poder atender ahora a sus clientes dentro del establecimiento, cuando durante meses ha tenido que dar servicio solo en la terraza, y ser testigo de sus alegrías, es su particular premio. Para 2021 solo pide “no tener que echar marcha atrás con las restricciones por el covid y que mejore la situación”.

También ha notado más dinamismo María Pilar Lorenzo, que regenta una carnicería. “Ya se está percibiendo más movimiento, claro que sí”, sostiene sin dejar de embalar encargos para sus clientes, muchos de ellos afincados fuera de la localidad. Y es que el premio ha llegado también a municipios cercanos e incluso a Zaragoza y Barcelona, donde viven muchos ‘hijos del pueblo’.

La suerte del 49.760 sonrió a dos localidades más, Alcañiz, con 16.000 habitantes, y Luco de Bordón, con 52. El número se vendió íntegramente en una Administración de Alcañiz con 172 series dotadas en total con 10,3 millones de euros. Dos asociaciones, San Cristóbal y la Agrupación Cultural Virgen del Pilar, distribuyeron buena parte de la suerte. Ninguna baraja por ahora hacer una gran fiesta, pero no lo descartan después de la pandemia. “Hay que esperar a mejores tiempos; toca prudencia y responsabilidad”, dicen.