El desmantelamiento de la central de Andorra, a toda máquina en el segundo semestre de 2021

El desmantelamiento de la central térmica de Endesa en Andorra, cerrada desde el pasado mes de junio, estará a pleno rendimiento en el segundo trimestre de 2021, cuando alcanzará una plantilla de 150 trabajadores ocupados. El director general de la eléctrica en Aragón, Ignacio Montaner, ha adelantado este lunes durante una visita a la ciudad de Teruel las actuaciones que la empresa tiene previstas en Andorra y su entorno tras dar carpetazo a la producción termoeléctrica.

Montaner ha indicado que, aunque todavía está pendiente el visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), la eléctrica tiene previsto iniciar las operaciones de desmontaje de la central eléctrica el próximo enero, aunque no alcanzarían el máximo ritmo hasta junio. El desmontaje, contratado con la unión temporal de empresas (UTE) formada por Moncobra y Rebilita, se prolongará durante 48 meses.

La UTE adjudicataria se compromete a cubrir el 80% de sus necesidades de mano de obra con trabajadores de la zona, una de las condiciones que Endesa tuvo en cuenta a la hora de seleccionar al contratista. Para formar al personal necesario, en enero empezará el tercer curso de capacitación, con 50 plazas.

Los terrenos que ocupa la planta eléctrica se destinarán al primer proyecto de energías renovables de Endesa en Andorra y su entorno. Se trata de una planta fotovoltaica de 50 megavatios que ya ha iniciado la tramitación ante la DGA y que estará en pleno montaje en el verano de 2021, coincidiendo con el desmantelamiento de la central. A su vez, esta central solar se enmarca en la primera fase del Plan Futur-e que Endesa prevé desarrollar en Teruel. La primera etapa incluye también una central eólica en Ejulve de 50 megavatios y otra fotovoltaíca entre Alcañiz, Andorra e Híjar con 230 megavatios. Entre las tres comportarán una inversión de 300 millones de euros.

Ignacio Montaner ha confirmado que Endesa pujará en la licitación de la explotación de los 1.000 megavatios que correspondían a la central térmica cerrada. Ha señalado que su proyecto será “fiable, innovador y generado de empleo y riqueza de forma sostenible”.

Convenio para estimular al comercio y la hostelería

Las declaraciones del director de Endesa se produjeron tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Teruel para colaborar en la financiación de los bonos lanzados por el Consistorio y la Cámara de Comercio para estimular el consumo en el comercio y la hostelería locales. La eléctrica se suma así al programa “De Teruel para Teruel” puesto en marcha para dinamizar la actividad comercial en el entorno urbano de la ciudad.

El acuerdo, por el que Endesa se compromete a realizar una aportación de 50.000 euros, que se sumará a los 60.000 euros destinados por el Ayuntamiento, ha sido presentado hoy por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el primer teniente de alcalde y concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, y el director general de Endesa en Aragón.

El programa “De Teruel para Teruel” tiene como objetivo incentivar la adquisición de bienes de consumo como medio para fortalecer el sector de la hostelería y el resto del tejido empresarial turolense, premiando la fidelidad de los consumidores mediante un programa de “bonos de reactivación económica”, con la estimación de que por cada bono que el usuario adquiera de 50 euros, recibe un saldo extra de 25 euros, que deberá gastarse en cualquiera de los establecimientos inscritos en el programa, con la condición de que uno de los dos importes, bien el de 50 euros o bien el de 25 euros, se gaste en hostelería.

La colaboración de Endesa con esta iniciativa se enmarca en la segunda fase de su Plan de Responsabilidad Pública, dotado con 25 millones de euros, y activado el pasado mes de marzo cuando la emergencia sanitaria generada por la covid-19 exigía unas medidas inmediatas de ayuda en nuestro país. La inversión de 12 millones de euros en la compra directa de material sanitario y las donaciones a instituciones públicas y privadas volcadas en la lucha contra la pandemia ha contribuido a paliar esa necesidad inicial acuciante. Entre los equipos donados, figura un aparato de Rayos X portátil para el hospital Obispo Polanco de Teruel.

El diseño de esta segunda parte del plan está centrado en la recuperación socioeconómica de nuestro país y en la ayuda urgente a las personas y colectivos más vulnerables. Con esta iniciativa, la compañía quiere reforzar un mensaje: "La necesidad de no dejar a nadie atrás, en cualquier transición energética, económica o social que se plantee. La transición justa, la sostenibilidad, exige que el bien sea para todos."

Endesa subraya la importancia de seguir muy pendientes de las necesidades sociales para que la situación actual no nos haga pensar que se puede volver a la situación anterior al estado de alarma. Miles de negocios, miles de familias, están en un nuevo y difícil escenario. Endesa ha gestionado una de cada dos peticiones de suspensión de contrato de electricidad realizadas durante el estado de alarma, en concreto, 15.182 (el 55% del total nacional) y el 47% de las solicitudes de aplazamiento del pago de las facturas, lo que ha permitido a 14.406 clientes de la compañía aplazar el pago de la electricidad durante lo peor de la crisis. Además, la compañía ofreció, voluntariamente, el aplazamiento del pago a clientes domésticos, con buen historial de pago, que por ley no iban a sufrir cortes de suministro, pero para que tuvieran facilidades en sus facturas. Endesa ha recibido también 2.541 solicitudes para acceder al bono social de trabajadores autónomos que han cesado su actividad o reducido su facturación en un 75% por la pandemia y no superaban determinados niveles de renta, los nuevos supuestos reconocidos para acceder al bono social durante el estado de alarma. Y Endesa ha realizado 67.347 solicitudes de modificación de potencia para adecuar la potencia eléctrica contratada por las empresas o autónomos a las nuevas condiciones provocadas durante la crisis y reducir así sus costes fijos, lo que supone que la compañía ha atendido el 57% de las 117.494 peticiones de ajuste realizadas por todo el sector eléctrico en España