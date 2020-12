Dinópolis premia una investigación sobre un minitiranosaurio de Utah

El jurado ha decidido por unanimidad otorgar el premio ‘Paleonturología 2020’ (PTUR 20) que concede La Fundación Conjunto Paelontológico-Dinópolis de Teruel al trabajo “Diminutive fleet-footed tyrannosauroid narrows the 70-million-year gap in the North American fossil record”, publicado en la revista Communications Biology por Lindsay Zanno y colaboradores. En este trabajo, los autores describen una nueva especie de tiranosauroideo, Moros intrepidus, que vivió hace unos 96 millones de años en la actual Utah. Este hallazgo extiende el linaje de los tiranosaurios en América del Norte durante un intervalo 15 millones de años mayor de lo conocido anteriormente. Cabe resaltar el pequeño tamaño del nuevo dinosaurio (menos de 3 m de longitud) y su escaso peso corporal (de unos 78 kilos, semejante al de un gamo o una cierva).

Los autores concretan que el inesperado tamaño de los individuos de esta especie revelaría una estrategia evolutiva dependiente de la velocidad, ocupando durante un largo periodo de tiempo el papel de depredadores marginales que, más tarde, alcanzaron mayores tamaños mediante la aceleración de sus tasas de crecimiento. Finalmente, es importante señalar que, además de la descripción de un nuevo dinosaurio terópodo, los autores aportan conclusiones sobre aspectos biogeográficos de los tiranosauroideos, apoyando que la afinidad de parentesco con representantes asiáticos indicaría un intercambio transcontinental para explicar que dinosaurios icónicos del Cretácico terminal se establecieran en América del Norte. Este nuevo animal representa un estadio de “depredadores esperando a crecer” hasta culminar con los representantes más populares del grupo, los Tyrannosaurus rex del Cretácico terminal de Norteamérica.

Adicionalmente a la calidad científica general de la publicación, el jurado ha valorado positivamente tanto el rigor científico como los aspectos novedosos que incluye, así como su potencialidad para la divulgación de diversos aspectos de interés paleontológico.

El jurado ha contado con tres destacados investigadores: la doctora Eloísa Bernáldez (Jefa de Proyectos del Laboratorio de Paleontología y Paleobiología del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico), el doctor Xaviér Delclòs (Catedrático de Paleobiología, Universitat de Barcelona) y el doctor Daniel García-Martínez (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, autor principal del artículo científico premiado en Paleonturología 19) y, en calidad de secretario, el doctor Luis Alcalá (Director Gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis).

El premio, convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis con la colaboración de la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel S.A. (Dinópolis) y de Caja Rural de Teruel, está dotado con 3.000 euros y con la edición de una versión divulgativa del trabajo premiado en la serie '¡Fundamental!' A este premio pueden concurrir los trabajos de investigación paleontológica publicados el año anterior a cada edición en cualquier idioma y formato. Hasta el momento han participado en este premio 340 publicaciones científicas firmadas por más de 1.000 investigadores.

En esta edición se han presentado 27 artículos publicados por 110 autores de centros de investigación de 18 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Irlanda, República Eslovaca, República de Sudáfrica y Suiza. Las publicaciones incluyen investigaciones sobre huellas, plantas, invertebrados, peces, reptiles primitivos, cocodrilos, pterosaurios. dinosaurios y mamíferos (incluyendo homínidos), entre otros tipos de fósiles, y abarcan temas tan variados como anatomía, filogenia, evolución, tafonomía, paleoclimatología o intercambios faunísticos.

Durante el acto de comunicación del fallo del jurado, el investigador Daniel García-Martínez ha presentado el libro 'Los neandertales y su alta capacidad pulmonar', que es la versión divulgativa del artículo ganador de la edición anterior del premio, así como el panel conmemorativo del galardón que se ha instalado en el “rincón de la fama” de Dinópolis.