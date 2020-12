Relevo en el Ayuntamiento de Escucha tras la moción de censura de Cs contra su propio alcalde

Héctor García, de Ciudadanos, es desde este jueves el nuevo alcalde de Escucha tras desbancar a través de una moción de censura al anterior regidor, Luis Fernando Marín. Este último fue elegido al frente de la candidatura naranja en las pasadas elecciones, pero recientemente fue expulsado del grupo municipal de Cs al considerar la formación liberal que su actuación no era acorde con la normativa del partido.

El nuevo alcalde recibió los tres votos de su grupo más los tres de CHA, mientras que Luis Fernando Marín, que seguirá como concejal en el Ayuntamiento de Escucha –con unos 900 vecinos–, si bien no adscrito a ningún grupo municipal, votó en contra de la moción.

Héctor García afirmó tras el pleno en el que se votó el relevo en la Alcaldía que la situación con Marín al frente del Ayuntamiento se había hecho "insostenible" y que los concejales de Cs habían perdido la confianza en su propio alcalde. "No contaba con nosotros para nada y no hacía las cosas bien", opinó el nuevo regidor. García, quien declaró que trabajará "con humildad y siempre en beneficio del pueblo", se ha propuesto como primera meta habilitar ayudas para el comercio y las empresas, muy afectados por la crisis derivada de la covid.

El portavoz de CHA, Javier Carbó, achacó a Marín "una gestión nefasta y caótica" y recordó que su grupo ha denunciado la obra del albergue de la localidad, impulsada por el ya exalcalde, "por llevarse a cabo sin proyecto ni dirección de obra y sin cursos de formación ni equipos de protección para sus trabajadores". Según dijo, en el año y medio que ha estado Marín de alcalde han pasado por el Ayuntamiento 4 secretarios –uno de los cuales solo duró un fin de semana–, lo que demostraría, a su juicio, "una mala gestión".

Para Luis Fernando Marín –que ya fue alcalde de Escucha, si bien por el PSOE, en los 90–, los concejales de Cs y CHA "no han entendido que la economía lo mueve todo y que hay que tomar decisiones ágiles para favorecer el desarrollo empresarial". Negó que el albergue se esté construyendo sin proyecto y afirmó que la moción de censura ha sido "un ‘quítate tú que me pongo yo’". "Todo lo he hecho por el beneficio del pueblo", subrayó.