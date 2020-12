La avería de un tren corta la línea férrea de Teruel y obliga a 38 viajeros a hacer trasbordos en bus

La avería mecánica de un convoy de mercancías este viernes por la mañana en el tramo que va del Puerto de Escandón a La Puebla de Valverde cortó la línea férrea Zaragoza-Teruel-Valencia durante algunas horas. La incidencia quedó resuelta en torno a las doce del mediodía, cuando el tren estropeado, que transportaba contenedores y pertenece a la empresa Continental Rail, pudo ser retirado de la vía.

El suceso afectó a dos trenes de pasajeros, uno en cada sentido, con un total de 38 usuarios. Los viajeros tuvieron que hacer trasbordo en autobús entre Teruel y Sarrión para salvar el tramo férreo cortado por la avería del convoy de mercancías, lo que generó quejas por las molestias ocasionadas y los retrasos que se produjeron, si bien estos fueron pequeños.

Una mujer, Susana, consideró "increíble" que Teruel, "siendo una capital de provincia, no cuente con doble vía de tren". Según opinó, la avería del mercancías de Continental Rail "no hubiera tenido mayor repercusión si el resto del tráfico hubiera tenido una vía alternativa para seguir su camino".

Otra viajera, Nuria Varela, que vino desde Landete (Cuenca) a Teruel para coger un tren a Zaragoza y tuvo que esperar a que llegara el autobús de servicio alternativo con los viajeros procedentes de Valencia, reclamó también "un tren más rápido, porque no es de recibo que cueste dos horas y media ir de Teruel a Zaragoza".

Por su parte, una joven, Tania Fonseca, criticó que los horarios no se ajustan a las necesidades de los pasajeros. Relató que el primer tren hacia la capital aragonesa sale de Teruel a las 6.25, cuando los autobuses urbanos de esta ciudad aún no funcionan. Agregó que en Calamocha el primer servicio no sale hasta las 11.00, "una hora demasiado tardía, pues llegas a Zaragoza al final de la mañana, sin tiempo para hacer nada". "Si quieren que esta línea sea atractiva, deben cambiar muchas cosas", dijo esta viajera.

Desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel afirmaron que incidentes como el del mercancías de Continental Rail ponen de manifiesto "que es totalmente necesario que esta línea de tren se dote de una doble vía electrificada". Las mismas fuentes de esta asociación denunciaron que los viajeros "no pueden verse afectados por cualquier fallo sin importancia que se produzca en un tren" y reclamaron la modernización de la infraestructura.