El tren Teruel-Zaragoza recorta 15 minutos el viaje, pero tarda lo mismo que hace una década

La sustitución de los viejos trenes tamagotchi, que tantas averías han protagonizado en Aragón, por los TRD 594 hace casi un mes permitirá que a partir del próximo día 13 se recorte el tiempo de viaje en 15 minutos en el primer servicio de la mañana de Teruel a Zaragoza y el último de vuelta por la tarde. La mejora será posible por la mayor rapidez del material ferroviario ahora asignado a la línea, que alcanza los 160 km/h frente a los 140 km/h de su antecesor, pero los viajeros tampoco notarán la diferencia respecto a hace una década: el trayecto durará lo mismo, en torno a las 2 horas y 22 minutos.

La compañía ferroviaria ha decidido ajustar el horario tras comprobar en las últimas semanas la fiabilidad en los servicios desde la recuperación del TRD para la línea turolense el pasado 11 de noviembre. Al poder circular más rápido y tener un holgado colchón para cumplir el horario establecido, se ha optado finalmente por recortarlo manteniendo el mismo número de paradas.

De hecho, tardará casi lo mismo en unir ambas capitales que el moderno tren diésel de la serie 599, dado que los dos circulan a un máximo de 160 km/h por una línea que se diseñó y construyó para que los convoyes fueran a mucha más velocidad, a 200 km/h.

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel fue este jueves muy crítica con el recorte de solo 15 minutos en los TRD de Teruel a Zaragoza. "Es una reducción totalmente ridícula –estimó un portavoz–, pues se supone que la vía entre las dos capitales ya está toda arreglada y debería haber más ahorro de tiempo". La misma fuente explicó que el resto de los servicios están aún peor que hace 10 años, pues en 2011 había un tren de Teruel a Zaragoza que tardaba solo 1 hora y 58 minutos -salía de Teruel a las 12.10- y ahora, "el más rápido emplea 2 horas y 17 minutos".

Desde la asociación denuncian que para viajar entre Zaragoza y Valencia hay más frecuencias de tren al día través de Tarragona que por Teruel, pese a que este último "es el camino natural". Y advierten de que los trenes por Tarragona son más rápidos, pues aunque el trayecto supone 250 kilómetros de más, lo realizan en 4 horas y 25 minutos, frente a las 5 horas y 10 minutos que cuesta ir de Valencia a Zaragoza pasando por la capital turolense. "Castigan a Teruel", aseguraron desde la plataforma.

En la misma línea, los viajeros que esperaban este jueves el tren en la estación turolense expresaban su decepción por el escaso recorte de tiempos. "Eso es poco menos que nada; no apuestan por este tren", se quejó una mujer. "Si no mejora, el viaje seguirá siendo un suplicio", dijo otra viajera, Altagracia González. "No aspiro a un Ave, pero sí a un tren más rápido; el viaje Teruel-Zaragoza debería tardar no más de una hora, por no hablar de que no tenemos tren a Madrid", lamentó Carmen García.